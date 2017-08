Liberan a 4 de cada 10 por detención ilegal

En el nuevo sistema de justicia penal, las fallas entre policías y agentes ministeriales son las principales causales de las detenciones irregulares

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2017).- En poco más de un año de vigencia del nuevo sistema de justicia acusatorio en el Distrito Judicial 1 de Jalisco, que abarca Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Zapotlanejo, cuatro de cada 10 detenciones han sido decretadas como ilegales por los jueces de control, arrojó un informe del Consejo de la Judicatura del Estado.

En la experiencia de Daniel Espinoza Licón, uno de los jueces del Distrito Judicial 1, los principales factores que han incidido en las detenciones ilegales han sido las deficiencias en la capacitación y la falta de comunicación y de coordinación entre el Ministerio Público y las Policías.

En los números, de mil 577 casos presentados en audiencias ante los jueces del Distrito 1, 633 fueron calificados como ilegales en el periodo del 1 de junio de 2016 al 11 de julio de 2017. Quedaron libres.

Sobre la coordinación, Espinoza Licón explicó que en una detención, el policía debe llamar a la Fiscalía para que se designe un agente del Ministerio Público; sin embargo, hay casos donde tardan hasta dos horas en contestar. También hay errores en el llenado de formatos, conocidos como informes policiales homologados. En ocasiones, por ejemplo, los policías son obligados a volver a rehacerlos, por lo que se pierden datos en las transcripciones.

Esto es motivo para decretar la detención ilegal. “Llegan con el juez y ordena la libertad porque dicen que el policía no levantó el registro de la detención o, si lo levantó, al transcribir cometió errores. He visto compañeras juezas y compañeros jueces con su cara de cruda moral: ‘Tuve que dejar ir a un homicida… no le leyeron los derechos… hicieron mal los registros… no estuvo presente el defensor’”, expuso Espinoza Licón, quien ha vivido casos similares. Remarca: “me han tocado homicidios, secuestros, desapariciones forzadas y delitos sexuales donde tengo que liberar a personas por errores. Eso es imperdonable, que por un error humano se vaya un responsable”.

¿De quién es la culpa? Responde: “Es culpa de todos, desde el Ejecutivo, en su momento, de no haber dado la capacitación correctamente y de haber esperado a que el otro lo haga… y así echarnos todos la culpa”.

El fiscal de Derechos Humanos en Jalisco, Dante Haro, reconoció que falta capacitación en el Ministerio Público, pero también en el Poder Judicial, pues no siempre se eligen jueces con los mejores perfiles.

Guillermo Zepeda Lecuona, académico del Colegio de Jalisco, advirtió: “Ese 40% (de liberación de presos), que ya se había presentado en Zapotlán, habla de unos criterios judiciales estrictos”, por eso deben corregirse las malas prácticas registradas en este primer año.