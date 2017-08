El PRI Tlaquepaque denuncia acoso a trabajadores por ratificación

El presidente del partido en el municipio indica que se les pide acudir a votar en el ejercicio

GUADALAJARA, JALISCO (25/AGO/2017).- Roberto Albarrán Magaña, presidente del PRI en Tlaquepaque, denunció supuesto acoso trabajadores del Ayuntamiento por parte de la administración para que acudan a votar en el ejercicio de ratificación de mandato de este domingo.

Albarrán señaló que la ratificación es un proceso amañado, viciado e ilegal. Aseguró que el partido no participará en el ejercicio e indicó que la presidenta municipal María Elena Limón no debe preocuparse por la movilización de la militancia del PRI en su contra.

"Nosotros definitivamente nos vamos a mantener al margen. La verdad es que no tiene caso entrar a este juego porque a final de cuentas para nosotros es un juego, para nosotros es un teatro y la verdad no vamos a exponer tampoco a nuestra gente".

Albarrán Magaña señaló que a casi 48 horas de llevarse el proceso hay cambios en los domicilios donde se ubicarán los centros de votación y acusó que algunos de los puntos se ubicará en espacios propiedad de familiares y militantes de Movimiento Ciudadano.

El dirigente del tricolor acusó además a la presidenta María Elena Limón de ordenar la limpieza de bardas con propaganda del partido pues aseguró que en los últimos tres días al menos 30 bardas autorizadas por los dueños de los espacios amanecieron sin el mensaje del partido.

En una entrevista publicada por esta casa editorial, la presidenta municipal de Tlaquepaque María Elena Limón García denunció que ha recibido amenazas por parte del PRI en correos, con la presencia de alborotadores en eventos oficiales y mediante la colocación de mantas.

Se comprometió a pedir licencia al cargo y retirarse de la política si no es ratificada aunque confió en que no sucederá. Invitó a la ciudadanía tanto a los que la apoyan como a los que no a participar en el ejercicio este domingo.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS