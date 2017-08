Comparecen aspirantes a Comisión de Selección del SEA

Se trata de 18 perfiles postulados por universidades y otras instituciones académicas

GUADALAJARA, JALISCO (25/AGO/2017).- Con la presentación de los 18 perfiles postulados por universidades e instituciones académicas, se realizan en el Congreso las comparecencias de los aspirantes a integrar la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). La comisión es clave pues tendrá la responsabilidad de elegir a los integrantes del Comité de Participación Social del SEA, que coordinará el sistema y organizará el proceso para nombrar al Fiscal Anticorrupción.

En la primera jornada de entrevistas acuden el rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), José Morales Orozco, el rector de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) Francisco Ramírez Yáñez y Juan Gerardo de la Borbolla Rivero rector de la Universidad Panamericana campus Guadalajara.

Por la Universidad de Guadalajara, Ruth Padilla Muñoz, Héctor Raúl Solís Gadea y Mara Robles; rectores de los centros universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), el de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y de los Altos.

Juan Gerardo de la Borbolla Rivero, de la UP, destacó que la sociedad no puede alcanzar sus objetivos fundamentales de bien común, de solidaridad y justicia; por el clima de desconfianza que vive actualmente que aumenta por factores como la corrupción.

"La corrupción yo no la considero un problema estatal, un problema nacional o un problema que afecta específicamente a determinados gobiernos. La naturaleza humana puede tender fácilmente a la corrupción, nos podemos corromper fácilmente en una sociedad donde impera una ética relativista y acabamos con una ética que es convenciera, donde lo que me conviene es ético lo que no me conviene no es ético", comentó el académico.

Son cinco los lugares de la comisión están reservados para propuestas instituciones académicas y cuatro los espacios para propuestas de organizaciones civiles. A más tardar el 14 de septiembre el pleno del Congreso deberá nombrar a los nueve "notables" que integrarán la comisión. El cargo será honorífico y durará tres años.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS