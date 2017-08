Si no me ratifican, me voy: María Elena Limón

La alcaldesa de Tlaquepaque está confiada en los resultados del domingo, aunque advierte 'acarreo' de votos de la oposición

GUADALAJARA, JALISCO (25/AGO/2017).- A dos días de que se realice el ejercicio de ratificación de mandato, la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, afirmó que dejará el cargo si los ciudadanos no aprueban su gestión.

“Nos iríamos, pero yo sé que eso no va a pasar. Es lo mismo que cuando me preguntaban en las elecciones sobre qué haría de regidora, yo respondo lo mismo: vamos a seguir trabajando y echándole ganas. En el caso poco probable de que no me ratificaran haría lo mismo que mis compañeros”.

A diferencia del Reglamento de Participación Ciudadana de Guadalajara, el de Tlaquepaque no establece que la presidenta municipal tenga que presentar su solicitud de licencia antes de la jornada, sólo si los resultados no son positivos.

Durante los primeros dos años, la administración de Limón ha enfrentado conflictos con trabajadores de la Dirección de Aseo Público y del rastro, un pleito legal por la concesión de parquímetros, homicidios de altos mandos policiales y también cambios en el gabinete.



A esos ejemplos se les suman, según la funcionaria, las amenazas en su contra por parte de miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los ataques personales hacia su familia, la presencia de alborotadores en eventos oficiales y la colocación de mantas con el mensaje “Fuera Limón”. Ante estas acciones, comentó que los habitantes le han brindado su respaldo.



“La gente en lugar de percibirlo como algo dañino para mi imagen, es todo lo contrario. He recibido en redes y Twitter mensajes de apoyo”.



Sin embargo, destacó que su Gobierno se posicionó como el segundo más transparente del país, redujo la deuda en 333 millones de pesos e invirtió 300 millones en obra pública.

Indicó que el domingo esperan acarreo de votos por parte de la oposición. Resaltó que, para prevenir incidencias, habrá presencia de la Policía en los 33 centros de votación.

En las evaluaciones que se realizarán el domingo en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque se invertirán hasta 5.2 millones de pesos y habrá casi 350 mil boletas disponibles. En Tlaquepaque tendrán 20 mil papeletas y su tope de gasto es de 560 mil pesos.