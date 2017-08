Ejército cumple el sueño de joven con leucemia

Alexis fue nombrado cadete honorario del Colegio del Aire e incluso piloteó

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- Alexis llegó muy puntual a la Base Aérea Militar, donde sería nombrado como cadete honorario del Colegio del Aire. Acompañado de su tío, esperaba ansioso el momento de entrar al recinto y cumplir su sueño de ser piloto.

"Alexis Gómez, eres recibido por los halcones de la Escuela Militar de Aviación", dijo el capitán mientras le apretaba la mano a manera de saludo.

Sus ojos reflejaron la felicidad que sentía en ese momento pues su sonrisa se ocultaba detrás del cubrebocas, y es que hace apenas dos meses que Alexis fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer de la sangre en el que se producen cantidades excesivas de linfoblastos, que se multiplican rápidamente y desplazan a las células normales de la médula ósea, sin embargo, él estaba ahí, a punto de iniciar el recorrido.

Dentro de los dormitorios le esperaba un locker con su nombre, era el único que se encontraba cerrado. Para el asombro de Alexis, dentro de él se hallaba su nuevo uniforme, mismo que portaría durante todo el recorrido: un overol de aviador, cuartelera, botas y cadena de identificación.

Sus ojos se llenaron de lágrimas, no sólo por el atuendo que ahora era suyo, sino porque ahí mismo se encontraba una fotografía en la que se le veía al lado de su hermano Juan, quien desapareció el pasado 26 de julio y hasta la fecha no han tenido noticias de él. Por esta razón sus padres no pudieron acompañarlo, se quedaron en Culiacán, de donde Alexis es originario para continuar con los procedimientos de búsqueda.

A paso lento, pero firme, Alexis se conducía por todo el colegio con la misma fortaleza que sus compañeros. "De la felicidad hasta se le olvidó el cansancio", dijo su tío Víctor, quien lo apoyó desde el inicio para inscribirlo en el programa "Soldado por un día", impulsado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para acercar a niños y jóvenes a vivir un día como miembros del ejército. Ambos eran guiados por el subdirector de la escuela militar de aviación, quien los presentaba con los capitanes encargados de cada una de las áreas.

Dentro del colegio, el cadete pudo conocer el funcionamiento de los aviones, a bordo de uno que se encontraba estacionado dentro de los hangares, en el área de mantenimiento conoció los componentes y las herramientas para reparar las aeronaves y en la estación de meteorología le explicaron cómo se mide el tiempo atmosférico. Pero sin duda alguna, lo que más lo llenó de alegría, fue "volar" en uno de los simuladores, donde aprendió a pilotear como todo un profesional, incluso, sus compañeros de formación le entregaron una medalla especial por su buen desempeño en el vuelo.

"Siento mucha emoción, una satisfacción muy grande, me siento orgulloso de estar aquí, no me esperaba nada de esto, no esperaba tanto. Esto es algo que yo quería de la vida. Ahora voy a seguir adelante, una vez que termine mi tratamiento voy a ser piloto, voy a volar; Voy a regresar aquí a la escuela y les diré a mis compañeros: ya llegué, ya regresé", dijo el cadete al término de su recorrido. Su sueño estaba cumplido.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA