Exhortan a mujeres a no desistir de sus denuncias por violencia

El fiscal hace el llamado luego de que una joven en Tonalá fuera asesinada presuntamente por su pareja

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- Los sujetos que ejercen violencia contra las mujeres difícilmente desisten o cambian sus intenciones, por lo que las víctimas deben denunciar pese a los argumentos de las parejas, insistió el fiscal, Eduardo Almaguer, a propósito de la mujer que fue asesinada en Tonalá este miércoles.

"Este sujeto tenían ya unos meses separados, en este sentido la persona a lo mejor creyó que ya no habría problema. Pero estos sujetos, quisiera decirlo de manera clara a todas las mujeres, familiares y las autoridades involucradas, tienen una fijación de dañar a estas personas y lo van a buscar e intentar hacerlo siempre".

La mañana de este miércoles se reportó el asesinato por arma de fuego de una mujer en la colonia Santa Isabel, en el cruce de las brechas Villanueva y Limón. Las autoridades confirmaron que se trataba de una joven de 24 años que, según familiares, pudo haber sido asesinada por su ex pareja.

Tras confirmar que existía el antecedente de una denuncia en contra del hombre por amenazas y violencia sicológica se buscó como sospechoso. Fue por la tarde que se logró encontrarlo en su domicilio, tras lo que comenzaron a buscar elementos para establecer si, en efecto, fue la persona que asesinó a la mujer, toda vez que no habían encontrado testigos.

"Se ha avanzado bastante en las últimas horas, con los testimonios, las imágenes, estamos ciertos de que será el juez el que habrá de concedernos esta vinculación a proceso y la imputación, por los elementos que se han venido acercando", expuso Almaguer.

El fiscal insistió en que después de que la joven denunció a su ex pareja, el 25 de abril pasado, ya no regresó al Centro de Justicia para las Mujeres pese a que se requerían estudios sicológicos como elemento de prueba para poder judicializar el caso. Y aunque se le buscó vía telefónica las autoridades ya no pudieron localizarla para continuar con el procedimiento en contra del agresor. Finalmente, la mujer fue asesinada este miércoles.

"Muchas veces estos sujetos presionan a las mujeres para que desistan o para que no asistan a sus citas diciéndoles que ya no va a pasar nada. No, sí va a pasar, sí las siguen agrediendo y por eso todos tenemos que cerrar la pinza en el área que nos corresponda para que evitemos estos homicidios o acciones".

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO