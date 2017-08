Nuevo testimonio cuestiona ajusticiamiento en Zapopan

Almaguer detalla que el chofer de la unidad asegura que nunca trataron de asaltarlo

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- Aún no descubren qué pudo haber ocurrido en el presunto homicidio de dos personas que presuntamente habían robado una unidad del transporte público en Zapopan, pues un nuevo testimonio sugiere que no hubo un justiciero, sino que el origen del hecho pudo haber sido una riña, expuso el fiscal General, Eduardo Almaguer.

"De acuerdo a lo que declaran más testigos, señalan que el chofer del camión no fue asaltado, que el chofer observó una disputa en la parte trasera del camión que inició cerca de la base de Tesistán y cerca de Laureles empieza a escuchar gritos, le piden que abra la puerta trasera y él observa que bajan bastantes personas, la mayoría, entre estos las víctimas, posteriormente escucha detonaciones y él arranca prácticamente vacío".

La anterior versión se obtuvo ahora del propio chofer del camión y de una testigo más que encontraron. "Señala que ella alcanzó a darse cuenta que una de estas personas que fue abatido, al parecer iba sentándose en los espacios de las otras personas para asaltarlos, sin embargo no le consta, y a nadie le consta que estas personas trajeran un arma".

Las autoridades esperan esclarecer el hecho tras obtener los videos tanto del camión de la ruta 275 involucrado como de otra unidad que venía detrás de éste, toda vez que por problemas técnicos no han podido extraer las imágenes los peritos de Ciencias Forenses.

El martes se informó de la muerte de dos personas a balazos en Periférico y carretera a Tesistán. La primera versión, según el testigo que encontraron, fue que los dos hombres habían asaltado un camión y cuando descendieron, un pasajero fue detrás de ellos, tomó la pistola de uno y les disparó a los dos en la cabeza. Después tomó el supuesto botín y lo regresó a los pasajeros asaltados y al chofer y que se había retirado en el mismo camión.

No obstante, el propio testimonio del chofer echa por tierra que, al menos a él, lo hubieran robado y que el causante hubiera escapado en su camión.

"En síntesis, tal como lo mencioné el día de ayer, fue un proceso extraño según el primer testimonio, lo que hoy sabemos es que el chofer nunca fue asaltado, estamos buscando a las víctimas que pudieron haber sido asaltadas, que no tenemos ninguna hasta el momento".

Con estos elementos, expuso Almaguer, no puede asegurarse que hubo legítima defensa, como sugirió el miércoles el secretario General, Roberto López. "Hasta el momento, con los elementos que hay, quisiera decir que no pudiera acreditarse ni el robo ni la legítima defensa".

"¿Qué sucede? El día de ayer con el primer testimonio se supondría que habría una legítima defensa, sin embargo con estos otros testimonios pues no nos permite asegurar. (...) Y la teoría del justiciero, no podría hasta el momento decir que no, lo que pido es que nos permitan cerrar (las investigaciones)".