Primaria de niños genio en Jalisco arrancará con más alumnos

La SEJ buscará abrir otros centros de este tipo en Tonalá, Zapopan, Lagos de Moreno y Autlán

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- Por la gran demanda que tuvo el Centro Educativo para Altas Capacidades (CEPAC), iniciará clases el próximo cuatro de septiembre con 105 alumnos y no 90 como estaba previsto, ya que se abrió un grupo extra de primer grado.

El CEPAC responde a la necesidad de escuelas para niños que tienen un coeficiente intelectual mayor a 130, mismos que, al ser considerados niños problema, suelen ser excluidos en las instituciones regulares. Se estima que 3% de la población tiene esta condición.

Además, gracias a la demanda, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ya está previendo abrir más de estos centros, las cuales estarían en Tonalá, Zapopan, Lagos de Moreno y Autlán.

“Lo que vamos a buscar es que éste sea el ícono de las escuelas en Jalisco y poder replicarlo en más escuelas de la Zona Metropolitana y poder llevarlas al interior del Estado. Hoy tuvimos más de mil 200 aspirantes, estamos ciertos que conforme la gente conozca el modelo y de qué se trata, tendremos más interesados”, comentó el titular de la SEJ, Francisco Ayón López.

Por otra parte, a pesar de que en un inicio se había planteado atender a 280 estudiantes en talleres específicos, sólo serán 131, ya que fueron aquellos que obtuvieron un resultado entre los 120 y 129 puntos de coeficiente intelectual. Ellos acudirán los sábados a un programa no escolarizado, en donde tomarán talleres de robótica y laboratorios virtuales.

Los siete docentes de este centro fueron escogidos por ser los mejores promedios de los exámenes de oposición y ya han asistido a distintos talleres para prepararse. Por ejemplo, fueron capacitados en matemáticas por la University College of London, en tecnología por Intel y Google Education, en inglés por la Universidad de Cambridge y en ingeniería y ciencias por la Universidad de Tel Aviv.

Aplicarán modelo multidisciplinario

Con el objetivo de avanzar hacia mejores modelos educativos, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) firmó tres acuerdos con el Colegio Universitario de Londres de Gran Bretaña, la Universidad de Tel Aviv de Israel y la Universidade Positivo de Brasil. Con esto, el Estado podrá implementar el modelo educativo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Lo cual quiere decir que los alumnos bajo este modelo llevan una educación multidisciplinaria en estas áreas.

“Este modelo educativo es considerado el más importante de todo el mundo y ha llevado a países como Singapur, Finlandia y Reino Unido a liderar el ranking mundial de educación”, comentó el titular de SEJ, Francisco Ayón López.

El modelo será aplicado, para comenzar, en 84 preescolares, 70 primarias y 140 secundarias, en las cuales se instalarán laboratorios de ciencias digitales, equipo de aula interactiva, mesa de robótica y computadoras MathLab, con una estrategia para el desarrollo de la habilidad matemática.

NUMERALIA

Alumnos con alto coeficiente intelectual

20 millones de pesos se invirtieron en el CEPAC.

7 maestros.

105 alumnos regulares.

131 alumnos en talleres específicos.

PRÓXIMO INICIO

Características del centro

• Los niños admitidos en el Centro Educativo para Altas Capacidades (CEPAC) tienen un coeficiente entre 130 y 154 puntos.

• La escuela es de tiempo completo.

• El modelo educativo está basado en proyectos, sin pizarrón ni butacas.

• Serán dos grupos de primero, uno de segundo, uno de tercero, uno de cuarto, uno de quinto y uno de sexto.

• Los salones sólo tienen capacidad para 15 alumnos

PARA SABER

Objetivos del CEPAC

El gobernador jalisciense, Aristóteles Sandoval, aseguró que el objetivo del Centro Educativo para Altas capacidades es reducir la fuga de talento, por lo que les ofrecerán mejores oportunidades a estos alumnos. El proceso de selección incluyó evaluaciones de inteligencia general, de capacidades intelectuales y de creatividad y socialización.

NUEVA ETAPA

Gustavo Becerra tiene ocho años y entrará a tercero de primaria del CEPAC. Debido a sus problemas con la autoridad escolar van tres veces que sus padres deben cambiarlo de centro educativo.

“Él es muy retador, reta mucho a sus maestros, yo tengo muchos problemas con él porque actúa como un adulto y todo lo cuestiona, todo lo pelea. No se conforma con nada. Ya lleva tres escuelas, en la última el maestro decía que lo veía muy triste, además de que se aburre mucho”, dijo Linda Cervantes, su mamá.

El niño refirió que lo que más le gusta es jugar, como cualquier menor, y que su materia favorita es matemáticas, “porque siempre estoy sumando, restando, resolviendo problemas”.

Sin embargo, no es un niño común: tiene un coeficiente intelectual superior a 130 puntos. Su mamá aseguró que desde bebé notó que hacía cosas distintas a los demás, por ejemplo, al año de edad ya hablaba con un vocabulario extenso y a los cuatro ya sabía leer y escribir.

“No le gusta hacer la tarea, no le gusta nada que tenga que ver con escribir, ni siquiera le gusta anotar las operaciones en matemáticas y eso es un pleito, porque nada más pone resultados. Pero, su aburrimiento fue lo que me dio la alerta más fuerte, por eso me acerqué a hacer trámites para el centro”.

Linda dice que espera que en esta escuela Gustavo desarrolle al máximo sus habilidades, sobre todo que se trabaje mucho la parte emocional, ya que por el momento es un niño retraído. “No sirve de nada que tengamos un genio que no encaje en la sociedad”.

Los mejores maestros para los alumnos más avanzados

Lizeth Gallardo realizó su examen de oposición hace un par de meses y aprobó con un resultado destacado, es por eso que ella será una de las docentes que estará frente a un grupo en el CEPAC.

Ella tuvo que recibir cursos por alrededor de tres meses para poder prepararse, ya que dará clases a un grupo de alumnos con altas capacidades y eso, por sí mismo, ya es un reto. “Lo que nos dijeron es que estos niños son demandantes, que son niños que quieren toda tu energía, tu dinamismo y tu parte social, porque eso les cuesta un poco”.

Lizeth comentó que los talleres realmente le han servido. “Nos fuimos a Google y ahí aprendimos un sin fin de cosas. Luego, la Universidad Complutense de Madrid nos capacitó en el diseño de competencias curriculares para este tipo de alumnos. Creo que todas estamos muy entusiasmadas, porque los cursos nos brindan un panorama más amplio de lo que es trabajar con ellos”.

Sobre por qué aceptó este trabajo, aseguró que fue, meramente, por reto profesional: “a mí me encanta la investigación, me encanta trabajar con los niños. Entonces, esta oportunidad me brinda las dos cosas, porque todo el tiempo tendré qué investigar cómo ir más allá de lo que ellos pueden dar”.