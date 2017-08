Alistan atractivo plan para renovar camiones

La Dirección de Transporte Público asegura que las tasas del financiamiento para la compra de unidades serán más atractivas para concesionarios y permisionarios

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- Para que los transportistas puedan tener acceso a mejores condiciones de financiamiento y crédito en la renovación de sus unidades, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) está por definir los resultados del proceso de concurso para definir a la institución financiera responsable de administrar el Fideicomiso que se nutrirá con recursos del sistema de prepago.

La condición es que la institución bancaria responsable otorgue “buenas condiciones de financiamiento a los transportistas, con tasas de hasta 10% de interés anual”, señaló Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov).

De acuerdo con la dependencia estatal, la mayoría (90%) de las unidades renovadas del transporte público, entre 2013 y 2017, ocurrieron a través de un financiamiento. Actualmente, los concesionarios y subrogatarios tienen acceso a financieras operadas por empresas fabricantes de unidades, que ofrecen tasas de interés superiores al 13 por ciento.

“Lo que se propone es que después muten el crédito”, recomienda el funcionario para que los transportistas renueven su parque vehicular con tasas más atractivas, pues el financiamiento limitado ha sido una de las problemáticas que enfrentan los concesionarios para sustituir sus vehículos.

En octubre de 2014, el Congreso del Estado aprobó un aval de la deuda por la que, en caso de mora, tendrá que pagar el Gobierno del Estado, con el objetivo de que los transportistas de Jalisco pudieran entrar a un fideicomiso que les otorgara créditos para renovar sus unidades. Sin embargo, tres años después ningún transportista ha accedido a este beneficio, admitió Gustavo Flores, “no está teniendo un atractivo, las financieras podrían ligar sus créditos a ese fideicomiso, pero no lo han pedido porque tienen la garantía de la concesión y la propia factura del camión”.

A partir de esta modalidad, los camioneros tienen 51 meses para pagar el crédito de cada unidad. Los concesionarios que quieran hacer uso del dinero del fideicomiso deberán ofrecer en garantía la concesión, permiso o subrogación, así como la recaudación por el servicio prestado y el propio vehículo adquirido, con el objetivo de no afectar ni poner en riesgo las finanzas del Gobierno del Estado.

En caso de que los usuarios de este fideicomiso no paguen durante tres meses, se utilizará el dinero de un “fondo contingente”. En ese momento, el Gobierno del Estado tendrá derecho de cancelar la concesión o subrogación, para “su reasignación directa a favor de los organismos, instituciones o particulares con experiencia en la operación de transporte público”, según el dictamen aprobado.

Compiten por recursos para 200 unidades de gas natural

Con el objetivo de migrar las unidades diésel a gas natural comprimido, los transportistas y concesionarios están participando en la última convocatoria emitida por el Fondo para el Cambio Climático, operado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que contempla hasta 100 millones de pesos para proyectos de bajo carbono en transporte público.

En Jalisco, el sector transportista pretende obtener recursos para la compra de 200 unidades que circularán en las troncales de Belisario, 18 de Marzo, Pablo Valdez y Solidaridad, así como en Zapotlán el Grande, según la Secretaría de Movilidad (Semov).

“El Fondo es de 100 millones de pesos y te paga la diferencia del costo del camión de diésel respecto al costo del camión de gas natural… les van a dar 800 mil pesos por unidad como subsidio a fondo perdido”, respondió Gustavo Flores, director de Transporte Público.

Los resultados de la convocatoria serían publicados la primera semana de este mes; sin embargo, el fallo se pospuso y se dará a conocer hasta principios de noviembre.

Es la primera vez que la Semarnat etiqueta partidas para la transición de las unidades del transporte público, con el propósito de disminuir las emisiones contaminantes emitidas a la atmósfera.

Aunque la norma estatal no exige que todas las unidades sean de gas natural, pues el costo se eleva a 3.5 millones de pesos por cada una, la meta también es que a través de incentivos económicos los transportistas las adquieran para reducir la contaminación.

Además de representar ahorros de hasta 50% en el precio del combustible, entre las ventajas del gas natural, la Semov subraya que la quema de gas natural casi no produce dióxido de azufre, 30% menos de dióxido de carbono y 80% menos de óxido de nitrógeno que el diésel.

Otra cuestión determinante para la elección de los beneficiarios de este fondo es la factibilidad de los proyectos y la garantía del suministro de gas natural.

“En Jalisco afortunadamente tenemos el gasoducto que viene de Manzanillo”, señala el funcionario.

A nivel estatal, la Dirección de Transporte Público admite que no tienen programas de apoyo para los camioneros que buscan renovar sus unidades para operar en el modelo ruta empresa o comprar unidades de gas natural, “les hemos pedido que les condonen (algún impuesto), pero no se hace ningún tipo de beneficio fiscal”.

De acuerdo con la Semarnat, el Fondo busca apoyar proyectos en transporte público cuyos motores podrán operar con gas natural o con sistemas híbridos (eléctricos-diésel o eléctricos-gas natural) y en caso de resultar beneficiados, los proyectos deberán ser instrumentados en un periodo no mayor a seis meses.

Los recursos asignados por el Fondo serán para cubrir el diferencial entre tecnología de combustión convencional y por tecnología propuesta de bajas emisiones. Para ser beneficiarios, se deberá probar la autorización o concesión de la ruta en la que operarán los vehículos propuestos.

¿Quiénes participan por el Fondo?

Los Gobiernos estatales y municipales, así como las empresas de transportistas que operen en corredores de transporte masivo en zonas metropolitanas y corredores intermunicipales y que puedan comprobar que los beneficios de reducción de emisiones producirán una mejora de calidad del aire.

LA CIFRA

100 millones, los recursos del Fondo para el Cambio Climático que se concursan para la renovación de unidades diésel a gas natural comprimido.

GUÍA

Ventajas del gas natural

• El combustible genera menores emisiones, principalmente de óxido de nitrógeno.

• Reduce el ruido generado por vehículos pesados.

• La combustión es libre de olor.

• No contamina el suelo ni las aguas subterráneas.

• Reduce vibraciones del motor.

• Limita la dependencia del país en combustibles tradicionales.

• El precio del combustible representa ahorro de hasta 50%

• No existe la posibilidad de fraudes o robos.

• La quema de gas natural casi no produce dióxido de azufre, 30% menos de dióxido de carbono y 80% menos de óxido de nitrógeno que el diésel.

Las desventajas

• Precio inicial.

• Mantenimiento caro (poco conocimiento y manejo de esta tecnología).

• Presenta un desgaste prematuro del motor.

• Menor valor calorífico (BTU).

• Necesidad de monitores eléctricos (prevención de fugas).

• Equipo adicional (compresores y tanques de almacenamiento).

• Menor rendimiento (kilómetros por litro).

AVANZA REVISIÓN DE RUTAS

De un total de 224 rutas o vías del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara, la Dirección de Transporte Público ha supervisado la operación de 63 rutas, en las que circulan mil 543 unidades, por lo que se lleva un avance de 22.2% de las unidades revisadas.

El objetivo de la Secretaría de Movilidad es revisar todas las rutas que formarán parte del nuevo sistema de transporte para dictaminar las unidades que podrán seguir operando en el Sistema Integrado de Transporte (Sitran), pues no podrán circular vehículos de modelo 2007 y anteriores.

Hasta ahora, los resultados de la revisión arrojan que de mil 543 unidades, 644 están fuera de la norma (42%) porque se trata de vehículos con más de 10 años de antigüedad, mientras que 35% de las unidades funcionan con modelo 2008-2013 y el resto con modelo reciente.

“El resto de las rutas se están revisando, le dimos prioridad a la revisión de las rutas que ya tienen concurso y fallo, eso dice cuánto van a tener que invertir los transportistas para entrar al modelo ruta empresa”, estima Gustavo Flores, director de Transporte Público.

De acuerdo con la dependencia, se prevé que la revisión concluya a finales de septiembre, “ahí tendremos un balance completo de cuántos camiones se necesitarán renovar, aunque si mantenemos la tendencia estamos hablando de dos mil unidades a dos millones de pesos, lo que significa una inversión de cuatro mil millones”.

Avance

Rutas totales supervisadas: 63 Parque vehicular revisado: 1,543.00 Dentro de la norma: 898 (58% del total revisado). Vehículos modelo 2014-2017: 351 (23%). Vehículos modelo 2008-2013: 537 (35%). Vehículos modelo 2007 y anteriores: 635 (41%). Se desconoce modelo: 20 (1%). Fuera de norma: 644 (42%).

Incrementan las sanciones contra los transportistas

En lo que va de la administración, las multas y sanciones aplicadas por la Secretaría de Movilidad (Semov) a los conductores del transporte público han tenido un crecimiento considerable en sus diversas modalidades.

Mientras en 2013 no se aplicó ninguna infracción por prestar el servicio sin la concesión correspondiente, el año pasado se impusieron 45 multas por este concepto.

En el mismo lapso, las sanciones por no contar con licencia de conductor pasaron de 182 a mil 335.

También aumentaron las infracciones por no circular con cristales transparentes en su totalidad, al pasar de 741 a mil 513. La escalada de sanciones se debe a los operativos implementados por los agentes viales, explica Gustavo Flores, director de Transporte Público.

En estos operativos se ha detectado que una de las principales anomalías es la antigüedad de los vehículos. Por ejemplo, se tienen detectadas mil 198 unidades de transporte de pasajeros con una antigüedad mayor a 10 años, de los cuales cuatro de cada 10 son modelo 2006.

El funcionario señala que las unidades más antiguas circulan en el interior del Estado, “es donde más está rezagado el parque vehicular”. Sin embargo, el circular un vehículo fuera de norma no es causal de multa porque “nunca se han contemplado en la Ley de Ingresos. Sí debería serlo”, considera Gustavo Flores.

Otra de las irregularidades es el desvío de rutas, “no tienen autorizado un tramo y se meten sin permiso”.

Entre 2013 y 2017, las unidades más multadas corresponden a Sistecozome, con tres mil 316 multas, seguida por la Alianza, S.P.F, Tutsa, Subr y Servicios y Transportes, entre otras.

A la par de los operativos, la Semov implementó un sistema de monitoreo desde el 8 de mayo pasado para asegurar el cumplimiento de todos los estándares y requisitos que marca el modelo ruta empresa, a partir del cual ha detectado que las principales anomalías de las unidades que circulan por el corredor Artesanos son el exceso de velocidad, desvío de rutas y unidades activas que deberían estar en el taller.

La plataforma de vigilancia en tiempo real es operada por 13 analistas que supervisan el desempeño de las 24 unidades que integran el corredor Artesanos, por lo que deberá ampliarse el personal cuando se habiliten las otras rutas troncales, alimentadoras y complementarias.

Los principales estándares que se monitorean son la frecuencia de las unidades, la velocidad, las vialidades por donde deben circular, los siniestros viales, el aforo, así como los datos generales de los operadores que incumplen.

Ahorran y contaminan menos

Aunque no era un requisito normativo, desde hace cuatro años la empresa Autotransportes Guadalajara-El Salto-Puente Grande-Santa Fe, compró 50 unidades de gas natural que actualmente circulan por la ruta 178 (Juanacatlán-Corredor Industrial-González Gallo-Centro).

Antonio Flores Cortés, al frente de la empresa, explica que la principal ventaja de las unidades de gas natural es el ahorro respecto al precio del diésel, que puede ser desde 30 hasta 50% (cuando se es propietario de una estación de gas natural).

Aunque aún no recuperan la inversión, pues faltan 20 meses para terminar de pagar las unidades, que tuvieron un costo de un millón 462 mil pesos cada, la empresa con más de 78 años optó por financiar la compra con un crédito otorgado por la financiera Mercader, de Grupo Dina.

“Siempre hemos tenido problemas con la distancia, por el servicio urbano no tenemos el promedio de la afluencia que debemos tener por unidad para el cobro de siete pesos, por eso buscamos eficientar la operación interna”, destaca el empresario.

De esta manera, para mejorar las utilidades de la compañía se adquirieron las 50 unidades que han disminuido el gasto. Entre las ventajas, Flores Cortés subraya que sus unidades contaminan 90% menos que un camión de diésel.

Además, Autotransportes de Guadalajara tiene planes de renovar otros 150 camiones que circulan por rutas urbanas y suburbanas.

“Las tenemos que cambiar, estamos buscando cuál es la mejor inversión que podamos hacer con respecto a los vehículos que están en el mercado”.

Por lo pronto, el transportista adelanta que actualmente se encuentran participando en la convocatoria del Fondo para el Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del que esperan obtener 90 millones de pesos para comprar 60 unidades con rampa para discapacitados.

De conseguir el apoyo, estos camiones circularán por la Ruta 177 (Alameda) y en la Ruta del Rodeo. Al mismo tiempo, la empresa concursa para obtener la concesión de la troncal Solidaridad que funcionará bajo el esquema ruta empresa, “ya tenemos infraestructura sobre ese corredor”.

AutoTransportes de Guadalajara sobresale también por ser la primera empresa que ha invertido en el establecimiento de su propia estación de gas natural, que da abasto diariamente a 65 unidades de Servicios y Transportes, 25 de la Línea de Oro, 25 de la ruta 703 del Sitran y a sus 50 unidades.

“Decidimos que la estación fuera propia para que fuera más rentable la inversión”, señaló su líder Antonio Flores, quien considera que para que más transportistas y concesionarios renueven sus unidades debe haber mayor certeza jurídica, financiera y confianza de los integrantes de una ruta.

LA CIFRA

45 infracciones contra transportistas por prestar el servicio sin la concesión correspondiente (en el periodo 2013-2017).

