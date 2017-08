Detienen a presunto asesino de joven en Tonalá

La ex pareja de la víctima fue detenida en su domicilio; fue señalado por la hermana de la joven

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- Aunque no lo encontraron por la mañana, la tarde de este miércoles finalmente se localizó y detuvo a hombre que presuntamente asesinó a balazos a su ex pareja en la colonia Santa Isabel, en Tonalá, informó la Fiscalía General del Estado.

La mañana de este miércoles se informó de una mujer lesionada por arma de fuego sobre la brecha Villanueva y brecha Limón, en la colonia Santa Isabel, en Tonalá. Los primeros respondientes, sin embargo, fueron oficiales de Tlaquepaque, municipio con el que colindan en ese punto.

Ahí encontraron ya muerta a la joven de 24 años de edad, quien regresaba del jardín de niños cuando recibió al menos cuatro balazos calibre 32 en cuello y tórax. Aunque no hubo testigos sobre el presunto agresor las autoridades se dieron a la tarea de localizar a su ex pareja, señalada por una hermana de la víctima.

En las investigaciones se averiguó que la mujer había acudido al Centro de Justicia para la Mujer el 24 de abril a pedir informes por presunta violencia sicológica ejercida por su ex pareja, informó la fiscal Central, Marisela Gómez Cobos. Al día siguiente la mujer regresó e interpuso la denuncia.

En ese momento se giró una orden de protección. "Se le dieron ese mismo día los oficios correspondientes para los exámenes y dictámenes que se tenían que elaborar de acuerdo al caso y ella ya no volvió a presentarse ni a sus exámenes. Se le estuvo tratando de localizar y no fue posible, entonces ya no se presentó para que continuáramos".

La cita para los exámenes era en mayo, por lo que se le buscó pero sin éxito, según la fiscal, quien aseguró que esa denuncia es el único antecedente del caso, incluso revisaron en los puestos de socorros por información sobre agresiones físicas a esta mujer pero no encontraron.

Isabel Gallaga, directora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Contra de las Mujeres, explicó que para judicializar un asunto es necesario contar con los resultados de los estudios, los cuales probarían, en este caso, un daño sicológico o riesgo a la integridad de la persona.

Agregó que cuando se dicta una orden de protección se informa a la policía municipal donde radica una mujer para atender los reportes en caso de que requiera apoyo policial, el cual se hace a petición de las partes.

Lo anterior, debido a que las corporaciones no cuentan con la capacidad de vigilar constantemente a las mujeres que tienen órdenes de protección, más cuando se giran entre 700 y 800 órdenes al mes.

En su denuncia, dijo Gallaga, la víctima señaló que era objeto de amenazas y violencia verbal. Es este antecedente el que llevó a las autoridades a presumir responsabilidad en la ex pareja. Si bien se le buscó por la mañana, fue hasta la tarde de este miércoles que se le localizó finalmente en su domicilio, tras lo que se le detuvo con la expectativa de vincularlo a proceso si se encuentran elementos.