Presentan observatorio para vigilar nombramientos del SEA

Darán seguimiento a los perfiles para que el naciente sistema tenga solvencia

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- Para dar seguimiento a todos los nombramientos derivados del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la agrupación política “Hagamos” anunció que conformará un observatorio para monitorear los procesos y analizar los perfiles propuestos. El presidente de la organización, Enrique Velázquez González, detalló que por cada proceso presentarán una herramienta de evaluación, elaborada por especialistas en cada materia. El ex diputado calificó como indispensable que se garantice que todas las designaciones sean producto un trámite transparente, para que el naciente sistema tenga solvencia.

Velázquez González señaló que los 51 candidatos postulados tienen buenos perfiles y destacó la respuesta positiva de universidades y organizaciones civiles que presentaron propuestas. El ex legislador sostuvo que pretenden influir para que los nombramientos sean ciudadanizados y libres de cuotas y cuates.

"Que el proceso se haga de manera transparente, técnica para que el sistema tenga una conformación que le permita funcionar. Les exigimos a los diputados que cumplan sin pretextos con los tiempos para la decisión de este consejo. Además exigimos que los perfiles que sean elegidos no estén vinculados a los partidos políticos, porque si desde la conformación de esta comisión no se garantiza la autonomía de quienes toman las decisiones no podemos esperar que la elección de Fiscal, Auditor y demás cargos puedan ser de personajes que no estén ligados", señaló el ex diputado.

Además, los integrantes de la agrupación solicitaron a los diputados que en cada nombramiento hagan pública la motivación de su voto, que se cumpla con el principio de paridad de género y fijen los plazos y criterios para nombrar a los integrantes del Consejo de Participación Social.

El proceso para elegir a los nueve integrantes de la Comisión de Selección de SEA ya está en marcha. Las comparecencias de los candidatos se desahogarán los días 25 y 28 de agosto. A más tardar el 14 de septiembre deben realizarse los nombramientos. Los integrantes de la comisión ocuparán el cargo tres años y no recibirán sueldo.

SABER MÁS

Nombramientos del SEA

- 9 integrantes de Comisión de Selección

- 5 integrantes de Comité de Participación Social

- 3 magistrados de Sala Superior Tribunal de Justicia Administrativa

- Auditor Superior del Estado

- Fiscal Anticorrupción

- Fiscal General

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS