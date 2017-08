Entregan paquetes escolares del programa 'Zapopan ¡Presente!'

Pablo Lemus dice que este es el segundo año consecutivo que se realiza la entrega para beneficio de 200 mil infantes del municipio

ZAPOPAN, JALISCO (23/AGO/2017).- Autoridades municipales entregaron paquetes escolares del programa 'Zapopan ¡Presente!', para el ciclo escolar 2017-2018 y con el fin de evitar la deserción escolar y apoyar la economía familiar, además de promover la actividad física entre niños y adolescentes.

El alcalde Pablo Lemus dijo que este es el segundo año consecutivo que se realiza la entrega para beneficio de 200 mil infantes del municipio.

"En México tenemos un problema muy importante, la deserción escolar, eso quiere decir que niños y jóvenes abandonan las escuelas, y no es porque no quieran estudiar o porque sus papás no quieran que sus hijos estudien", expresó.

Detalló que 95 por ciento de la deserción escolar en México tiene que ver con motivos económicos, "hay que invertir en educación porque los países que tienen mayor índice de prosperidad son aquellos que tienen el mayor índice académico".

Lemus comentó que este año se invertirán más de 120 millones de pesos en el programa "Zapopan ¡Presente!", validado por la Secretaría de Educación Jalisco, "en esta edición se entregan uniformes deportivos a los alumnos". Precisó que el uniforme consta de tres piezas: pants, camisa tipo polo y tenis.

"Queremos que jóvenes y niños se mantengan en su aula de clases, pero además queremos motivarlos a que hagan ejercicio y evitar la obesidad, que es un problema muy importante en nuestro país", aseveró.

Resaltó que también se entrega a los beneficiados una mochila y un vale intercambiable por la lista de útiles escolares que se podrá canjear en 400 papelerías locales, gracias a un convenio de colaboración firmado con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara.

Indicó que se entregan seis distintos tipos de vales: preescolar, primaria baja (de primero a tercer grado), primaria alta (cuarto, quinto y sexto grado), así como primero, segundo y tercero de secundaria; el valor oscila entre 136.44 y 240.50 pesos.

Afirmó que a través de la inversión en educación, cultura y deporte, el gobierno municipal apuesta en consolidar a Zapopan como la primera Ciudad de los Niños en México a través de la certificación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) como Ciudad Amiga de la Infancia (CAI).