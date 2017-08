Recurren a emprendedores para mejorar recolección de basura

El Ayuntamiento tapatío espera que, en septiembre, se cuente con una aplicación que revele los horarios precisos del paso de camiones

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- Si bien se reconoce que el sistema de recolección de basura en Guadalajara funciona adecuadamente, las autoridades municipales también aceptan que éste puede mejorar. Y en el marco de la cuarta entrega de Campus Party, el Ayuntamiento lanzó un reto a los emprendedores: crear una aplicación que permita detectar los horarios de paso.

“Yo entrego el tracking de la basura de Caabsa en dos semanas, y me desarrollas una aplicación para avisarme una hora, de más o menos 30 minutos, referente a la hora que pasará a mi casa la unidad”, explica Juan Carlos Valencia, director de Aseo Público.

El desafío “Gestión de Residuos: Mejora del modelo de recolección de basura domiciliaria” inició el 3 de julio y los participantes tienen hasta el próximo 30 de agosto para entregar sus propuestas. Las bases describen que la nueva aplicación debe “analizar los datos de tracking de la basura y crear una solución tecnológica que permita a los usuarios conocer a qué hora pasará el camión de la basura”.

La convocatoria reconoce que la basura “en algunos casos pasa muchas horas en el arroyo vehicular o banqueta hasta que es recogida”. Y para evitar esa contaminación en las calles es que se convocó a generar un sistema que permita al proveedor, en este caso Caabsa, informar al municipio y al ciudadano de la hora en que pasará con precisión.

Para el 20 de septiembre, el Ayuntamiento habrá concluido la evaluación de los participantes y premiará la mejor propuesta en la Presidencia Municipal. Se espera que, además de informar al usuario sobre los horarios exactos de paso, se ofrezcan propuestas para mejorar las rutas. El jurado favorecerá los proyectos si considera que hay valores agregados a la solución.

La nueva aplicación, que se reconocerá con los hashtags o etiquetas #Ahívienelabasura, #Recogelabasura y #BasuraGdl, será juzgada tanto por las áreas de Innovación Gubernamental y Aseo Público del Ayuntamiento, como por representantes de la empresa Caabsa Eagle. El premio consta de un viaje con todos los gastos pagados para dos personas a la edición Campus Party 2018 en Sao Paulo, Brasil.

Mientras eso sucede, Guadalajara está actualizando sus estudios de generación y caracterización de residuos, para conocer el perfil sociodemográfico de las colonias que generan más residuos, a fin de establecer estrategias puntuales para cada una.

Además, la alcaldía está acercándose a todos los negocios con licencia para indicarles que deben contratar un servicio de recolección (pues el municipio no está obligado en estos casos), o bien, a tramitar un dictamen de micro generador, aunque esto último sólo al comprobar que sus residuos son tan pocos que se comportan como los de una vivienda.

CLAVES

Los micro generadores

En la renovación de licencias del próximo año, el Ayuntamiento de Guadalajara apretará a los giros comerciales para que contraten un servicio propio de recolección de basura en el municipio.

De lo contrario, si consideran que no generan una mayor cantidad de residuos que los de una casa habitación, que tramiten un dictamen como micro generador.

En lo que va de la administración se han sumado 673 giros a este esquema de micro generadores. Según Juan Luis Sube, coordinador de Gestión Integral de la Ciudad, para la renovación de 2018, los representantes de cada giro deberán mostrar el documento de contrato de recolección o este dictamen, que tendrá un costo aproximado de 800 pesos. De otra forma, no se renovará licencia.

Colonias con más y menos generación de basura

Guadalajara

Con más Con menos Guadalupana Obrera Analco-San Carlos Niños Héroes San Andrés Rincón del Agua Azul Insurgentes San Antonio Miravalle Lagos del Country El Sáuz Colinas de La Normal Rancho Nuevo Santa Mónica El Jagüey Campo de golf Chapalita Santa Cecilia Rinconada de Santa Rita Hermosa Provincia El Manantial

Zapopan

Con más Con menos El Fortín Hacienda del Valle Arenales Tapatíos Mirador San Isidro Constitución Chapalita Sur Mesa Colorada Poniente Hacienda Tepeyac Agua Blanca Industrial Seattle El Batán Colinas de Atemajac Los Molinos Real Vallarta Arroyo Hondo Altamira Cabecera Municipal Santa Fe Miramar La Calma

Tlaquepaque

Con más Con menos F. Revolución Loma Verde Las Liebres Alborada La Duraznera Villas de San Sebastianito El Tapatío Arroyo Seco Nueva Santa María Lomas de San Miguel Francisco I. Madero Sentimientos de la Nación Guayabitos Cerro del Jagüey Las Juntas Los Meseros Artesanos La Asunción El Vergel El Nogal

Tlajomulco

Con más Con menos Santa Fe Banus Chulavista El Terrón Lomas del Mirador El Manantial Real del Valle El Rinconcito San Agustín San Antonio Cabecera Municipal Arcos de San Sebastián Lomas del Sur Paseo de las Aves Agaves Belcanto San Sebastián Viveros del Valle Santa Cruz del Valle Banus Residencial

El Salto

Con más Con menos residuos La Azucena Parques del Castillo Las Pintas Jardines del Castillo Santa Rosa El Muey Pintitas Ex Hacienda del Castillo Minerales La Purísima Huizachera Potrero Nuevo El Castillo La Loma El Verde Lomas de San Juan Lomas del Aeropuerto Lomas del Verde Cabecera Municipal San Miguel

Nota: Tonalá, Juanacatlán y Zapotlanejo no dieron información al respecto.

Cada camión recoge 6.4 toneladas de basura al día

Cada día, 720 camiones recolectores de basura recorren las calles del Área Metropolitana para recoger los desperdicios de los domicilios. Y en sus distintos viajes, cada una de esas unidades acumula 6.4 toneladas de desechos.

Los habitantes se deshacen a diario de cuatro mil 648 toneladas de basura. Y sólo en Guadalajara y Zapopan se genera el 67% de ese total.

La cultura de la educación en la generación de basura no obtiene éxito, y Tonalá es un ejemplo, pues mientras en 2010 las autoridades registraban 299 toneladas retiradas por día, en 2017 son casi 500. Hay más basura.

Guadalajara, por su parte, se mantiene con ligeras variaciones. A principios de la década se recogían mil 561 toneladas al día; hoy son apenas 55.6 toneladas más. Sin embargo, en 2014 alcanzó un pico histórico en sus promedios, al alcanzar mil 878.96 toneladas por día, de tal forma que redujo en 10.9 sus cifras en sólo tres años.

El Salto, donde hay 44 mil 921 viviendas y 183 mil 437 habitantes, genera al día sólo 116 toneladas de desechos, cuando en 2010 eran 97.86.

Sólo esos tres municipios poseen y comparten información sobre el promedio diario de retiro de basura desde que inició la década y hasta la fecha. Por la omisión en la respuesta de los otros Ayuntamientos resulta imposible medir si Tonalá es el peor de los casos.

Sólo Zapopan, Tlaquepaque e Ixtlahuacán se hacen cargo de sus desechos como alcaldía. Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco mantienen una concesión con Caabsa Eagle, mientras El Salto hizo lo propio con ECO5.

Recolección de toneladas de basura al día

Municipio 2010 2017 Guadalajara 1,561 1,617 Zapopan * 1,500 Tlaquepaque * 500 Tonalá 299 499 Tlajomulco * 375 El Salto 97 116

* No proporcionó información.

VOCES

“Sólo si les das dinero”

Hay una constante en las quejas que exponen los lectores de esta casa editorial respecto al servicio de recolección de basura en la metrópoli: para que los trabajadores se la lleven deben recibir dinero. Según Xanath Yáñez, así sucede en la Colonia Seattle de Zapopan.

“Y en Tlaquepaque es lo mismo. Trabajo y no puedo estar esperándolos para darles la moneda. Me han dejado la basura hasta por tres días”, agrega Norma Mora.

En total, 81 lectores participaron en un sondeo en las redes sociales. Yessica López vive en Los Portales en Tlaquepaque y califica el servicio como “pésimo” porque pasan cada tres días y en horarios distintos. “Yo, que trabajo, me tengo que esperar al sábado o domingo para sacarla, y eso si pasan. Si no, me toca esperar otra semana”.

Pero no todos los comentarios son negativos. Alfredo Godínez afirma que “jamás” se quejaría del servicio en Haciendas del Valle en Zapopan, pues “pasan todos y cada uno de los días”, aunque reconoce que no sabe a qué hora. Su queja va por las nuevas prácticas de colgar las bolsas de basura en los árboles, lo que según Miguel Ángel Barrón ocurre para evitar que los perros las abran y esparzan su contenido.

CAABSA PROYECTA CRECIMIENTO

Con la habilitación de sistemas de posicionamiento satelital en sus camiones, Caabsa inició un proceso de modernización que, según su director corporativo, Adrián Giombini, les permitirá crecer sus operaciones. Actualmente, la empresa se encarga de retirar los desechos en tres de los seis municipios metropolitanos: Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco. “Siempre hemos entendido y atendido las reglas. Seguimos dando buenos resultados”.

Las quejas que reportan usuarios por las demoras en los tiempos de recolección son reconocidas, pero se atribuyen más a una lógica de ciudad que a una falla en la operación, pues el tráfico vehicular y las necesidades mecánicas naturales de un vehículo en circulación por las largas jornadas son las causas.

Por el momento, Caabsa no tiene tratos en puerta con Zapopan y Tlaquepaque, pero cuenta con las herramientas.

Asegura que la empresa funciona con efectividad. Y aunque hay aristas que pueden mejorar, afirma, está en ese proceso de cara a las nuevas necesidades de la ciudad.

Respecto a la auditoría que aplica Guadalajara confía en que los resultados serán satisfactorios. De haber necesidades para corregir se atenderán y se mejorará la operación, pues la empresa siempre ha estado atenta y abierta a la retroalimentación de los ciudadanos que reciben su servicio. “Tenemos una autoevaluación positiva”.

RADIOGRAFÍA DEL SERVICIO

Colonias y camiones

Municipio Colonias Camiones del Ayuntamiento Camiones privados Responsable del servicio Guadalajara 622 69 202 Caabsa Zapopan 634 242 -- Ayuntamiento Tlaquepaque 248 70 -- Ayuntamiento Tonalá 220 10 41 Caabsa Tlajomulco 651 4 58 Caabsa El Salto S/D 0 12 ECO5 Ixtlahuacán 55 12 -- Ayuntamiento Metrópoli 2,430 407 313

Estrategias por Ayuntamientos

Guadalajara

• El Ayuntamiento lanzó un programa de gestión de residuos, cuyo objetivo es garantizar que se cumplan las normas y regulaciones en la materia.

• Gracias a su aplicación se redujo el volumen de basura en su primer año, al ahorrarse el pago por 57 toneladas al día.

• Según el municipio, ahorró “más de 50 millones de pesos” en la operación del servicio por el que paga a Caabsa.

• También se apuesta a la separación de residuos desde casa, y para ello se habilitó el programa Puntos Limpios, con 78 espacios habilitados a la fecha.

Zapopan

• Recuperaron 10 unidades de recolección que se encontraban en el taller y en proceso de baja, además se habilitó un turno vespertino para cubrir las zonas que se encuentran sin servicio por fallas mecánicas que presentan las unidades recolectoras.

No dio más información.

Tlaquepaque

• El municipio responde que “se realiza la misma estrategia a la fecha”, pero no detalla cuál es exactamente.

• En fechas recientes, los trabajadores sindicalizados de Tlaquepaque mantuvieron un paro de labores por pago de retroactivos desde el 2014. El Ayuntamiento contrató a la empresa Caabsa de manera emergente, aunque días después el paro se disolvió.

No dio más información.

Tonalá

• Sus rutas de recolección inician y concluyen en la calle González Camarena, de la Colonia Santa Paula. Es la misma ruta que ha permanecido desde el inicio de la administración.

• Hay 88 servidores públicos del municipio y 10 camiones recolectores, también de su propiedad, además de 41 unidades de la empresa concesionaria.

Tlajomulco

• La recolección se realiza de forma domiciliada a cargo de Caabsa Eagle.

• Las rutas se mantienen sin cambios. La administración emprendió, a partir del 5 de junio, un programa piloto de separación de basura (con orgánicos, inorgánicos y reciclables) en el corredor López Mateos, desde el poblado de Tulipanes hasta el fraccionamiento Banus Residencial. Los residuos orgánicos se llevan a un centro de composteo. El municipio también construirá un centro de separación de residuos.

El Salto

• ECO5 se encarga de la basura, con 12 vehículos, 24 rutas y un horario de recolección que arranca a las 07:00 horas. No dio más información.

Ixtlahuacán de los Membrillos

• Se reforzaron las rutas con la compra de dos camiones recolectores. Hoy el municipio tiene seis compactadores y cinco camiones de tres toneladas. Hay 44 trabajadores y el Ayuntamiento planea la compra de dos compactadores más, con un gasto aproximado de 3.6 millones de pesos.

Zapotlanejo

• Toda la operación en el servicio de recolección queda en manos de la empresa Enerwaste. No dio más información.

Juanacatlán

• No contestó.

Fuente: Unidades de transparencia de los Ayuntamientos.

