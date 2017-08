Por quejas, auditan recolección de basura

El Ayuntamiento vigila rutas de camiones para corregir anomalías en horarios; Caabsa espera resultados de investigación para mejorar el servicio

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- Regularmente, Adriana Trujillo sacaba a la calle sus botes de basura minutos antes de las siete de la mañana para que el camión recolector se los llevara temprano. Y siempre cumplía el servicio, pero en las últimas semanas observó que “pasa mucho después o de plano no pasa”. Eso le significa un problema, sobre todo porque los animales callejeros rompen las bolsas y esparcen los desechos.

“A veces el camión no pasa por la casa y tenemos que correr a otras esquinas para entregar las bolsas porque, si las dejo afuera (en su banqueta), mi vecina se enoja porque llegan los perros y las rompen. Además, si no les doy dinero no se la llevan… de hecho mi vecina les da dinero a la semana y ellos entran a recoger sus bolsas a su cochera”.

Quejas como la de Adriana, quien vive en la colonia del Fresno, son constantes y han llegado a los oídos del Ayuntamiento de Guadalajara. Por esas razones, desde julio pasado comenzó una auditoría a las empresas Caabsa Eagle y Plastic Omnium, concesionarias para prestar el servicio en las calles y las papeleras. La revisión terminará este mes para verificar los recorridos de cada ruta y corregir las fallas.

El director de Aseo Público, Juan Carlos Valencia, destaca que en el nuevo convenio, firmado en el arranque de esta administración, se pidió a Caabsa que instalara equipos de rastreo en sus unidades, por lo que hoy cualquier ciudadano puede verificar en qué punto se encuentran (http://mapa.guadalajara.gob.mx/basura). Adelanta que también se vigilan las toneladas que la empresa recoge y deposita, así como los puntos desde los cuales levantan los desechos, aunque las básculas de los vertederos están certificadas y existe gente de Aseo Público vigilando todos los días.

Añade que establecerán medidas en función de los resultados que arroje la auditoría. “Como todo contrato de concesión, tiene sanciones. Si hay algún incumplimiento se ejercerían las penas”.

Por su parte, Adrián Giombini, director corporativo de Caabsa, responde que siempre han funcionado de acuerdo con las reglas. Por eso esta vez no será la excepción y aceptan los procesos de revisión del Ayuntamiento; es decir, se aplicarán los ajustes sugeridos por la autoridad municipal para mejorar el servicio.

Sobre las quejas de ciudadanos por los horarios de recolección de basura, contesta que las demoras no son atribuibles a la empresa sino a la lógica de la ciudad, principalmente por las complicaciones viales.