Toleran 'cantinas escolares' cerca de planteles

La UdeG reporta que hay aumento de giros con venta de cerveza; sólo Guadalajara señala que combate las anomalías

GUADALAJARA, JALISCO (22/AGO/2017).- La Coordinación de Seguridad de la Universidad de Guadalajara ha detectado establecimientos que venden alcohol en los entornos inmediatos a sus centros escolares, que incumplen con la distancia mínima que establecen la Ley para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en Jalisco, así como los reglamentos municipales.

El último conteo, realizado en 2015 y que actualizarán este mes, arrojó que 54 establecimientos próximos a los 32 planteles educativos de la metrópoli vendían alcohol a estudiantes, “incluso a menores de edad”. Álvaro Espinosa Baena, jefe de la Unidad de análisis de la Coordinación, revela que en los últimos dos años hay un incremento de las “cantinas escolares”.

Tan solo en los alrededores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) han contabilizado tres nuevos establecimientos de venta de alcohol. La mayor incidencia de negocios que no respetan los reglamentos se localiza en esta zona, “todos los que están alrededor son irregulares, en toda esa área hay una clara violación a la ley, porque dice que deben estar a más de 200 metros de las instalaciones educativas, pero la mayoría está a una menor distancia”. Incluso, frente a la Rectoría del CUCEI hay un local de “micheladas” que se promociona a menos de 50 metros de la entrada del edificio.

Denuncia que también repuntó la presencia de “cantinas escolares” en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y en algunas preparatorias, como 11, 12 y 14.

Se solicitó una reacción por parte de los Ayuntamientos, pero sólo Guadalajara aseguró que sí realizan operativos y suman 12 clausuras, entre otras sanciones.

El problema, a decir de Espinosa Baena, son los recovecos legales que encuentran los dueños de estos negocios para seguir instalándose. “La mayoría tiene una autorización de abarrotes y anexo, entonces les autorizan la venta de bebidas de baja graduación de alcohol… buscan los recovecos para violentar la ley. Si (los inspectores) hicieran revisiones para hacer cumplir los reglamentos, todos los comercios estarían cerrados”.

Sustenta que no hay una estrategia jurídica para revocar estos permisos por parte de las alcaldías, pues la Universidad se ha acercado al Tribunal Administrativo del Estado (quien en ocasiones avala la instalación de los comercios), pero son los Ayuntamientos quienes deben solicitar la cancelación de las “cantinas escolares”. “Los Ayuntamientos no lo quieren hacer, no pueden o no tienen la capacidad”.