Más de 400 se reúnen en Bosque Los Colomos para ver el eclipse

Desde las 10:30, visitantes disfrutaron de las actividades organizadas para ver el fenómeno

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- Más de 400 personas se dieron cita este lunes en el Bosque Los Colomos para apreciar el transcurso del eclipse de sol y disfrutar de las actividades preparadas por el área de Educación y Cultura Ambiental del Bosque en conjunto con el club astronómico Orión.



A las 10:30, los líderes del club Orión comenzaron la charla para explicar a chicos y grandes cómo ocurriría en proceso en el que la luna ocultaría al Sol, desde la perspectiva de la Tierra. Luego de esto, los asistentes pudieron participar en la creación de sus propios "botescopios" en los que podían ver el reflejo del eclipse dentro del artefacto.



Los pequeños eran sin duda los más emocionados, corrían de un lado a otro para poder ver el eclipse en alguno de los seis telescopios profesionales colocados en la explanada del Bosque o por medio de aquellos que fueron elaborados de forma casera. Asombrados, se formaban una y otra vez, en compañía de sus papás para apreciar el recorrido de la luna.



Otros tantos llegaron ya preparados con filtros y lentes especiales, incluso hubo quienes traían consigo caretas para soldadura. Todos ellos se mostraban solidarios y se prestaban unos a otros los instrumentos para observar el fenómeno y vivir la experiencia desde todos los ángulos.



Los asistentes buscan la forma de poder capturar lo que sus ojos veían, colocaban los filtros sobre los lentes de los celulares y cámaras profesionales, sin embargo, muy pocos conseguían hacer la toma; lo importante era documentar que formaron parte de este día.



Una vez que el eclipse llegó al máximo punto, cerca de las 13:04 horas, algunos de los más grandes se mostraron en desconcierto pues al parecer, esperaban que el día oscureciera, tal como ocurrió en el eclipse del 11 de julio de 1991. Sin embargo, en esta ocasión sólo pudo apreciarse poco más del 25 por ciento del fenómeno en Guadalajara.



"El eclipse se veía diferente con diferentes cosas, por ejemplo, con la placa de soldar se veía verde. El año pasado hubo un eclipse pequeño pero las nubes lo taparon y no se pudo ver, entonces esta es la primera vez que veo bien un eclipse", dijo asombrado uno de los pequeños que se encontraban en el lugar.



Isabela, de cinco años de edad, recibe educación en casa, ella no va a la escuela porque sus padres prefieren que obtenga el conocimiento de especialistas en diferentes temas, por esta razón fue que la llevaron al bosque para que viviera de cerca el eclipse, de una forma más didáctica. "Yo hice un botescopio en el que se veía el sol redondo. Me gustó la plática que dio el señor sobre el eclipse porque así entendí lo que iba a pasar con el sol y la luna", dijo la pequeña.





La misión de Orión



Fundado en febrero del 2001, el club astronómico Orión es un grupo orientado a la promoción de la astronomía, sin fines de lucro, con el objetivo de difundir el conocimiento de esta ciencia, principalmente entre los niños y los jóvenes.



El club realiza una conferencia el último sábado de cada mes, con invitados capacitados en temas de Astronomía, Cosmología, Astrofísica y demás temas relacionados con la afición a observar las estrellas.



La próxima conferencia se llevará acabo el sábado 26 de agosto, a las 17:00 horas con el tema "Telescopios en la historia".



Si quieres asistir a la conferencia o deseas obtener mayores informes sobre el club astronómico, pueden ingresar al sitio web de la organización: http://www.clubastronomicoorion.org/



EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA