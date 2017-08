Más de 1.7 millones de alumnos iniciaron ciclo escolar en Jalisco

Este lunes arrancó en el Estado el ciclo 2017-2018 en 13 mil 754 planteles de educación básica

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- El ciclo escolar 2017-2018 arrancó en el Estado con una inscripción de un millón 733 mil 520 alumnos y 80 mil 832 docentes en 13 mil 754 planteles de educación básica, según estimaciones de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).



El arranque oficial a las clases se llevó a cabo en el municipio de Autlán de Navarro, con la presencia del gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien dijo que habrá cero tolerancia para las escuelas que condicionen la entrada de los niños o entrega de libros, por el pago de cuotas.



"No vamos a permitir que en ninguna escuela les estén cobrando a los niños, y que no acepten a los niños si no pagan una inscripción, por favor, hay que denunciarlo, eso no lo vamos a permitir porque la educación es gratuita y estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar las condiciones de infraestructura".



El gobernador también mencionó el proyecto de la escuela piloto dentro del complejo de Ciudad Creativa Digital, con la cual se pretende innovar en el Estado, con materias del ámbito de la tecnología, idiomas y matemáticas.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR