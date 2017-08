Diputados de MC piden al gobernador someterse a ratificación

Legisladores presentaron en Palacio de Gobierno la solicitud para que se sume al ejercicio

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- Legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron en palacio de gobierno una solicitud para pedir que el Gobernador, Aristóteles Sandoval, se someta a la figura de ratificación de mandato. El diputado Augusto Valencia López llamó al titular de Poder Ejecutivo a que en lugar de criticar sume al ejercicio, que han impulsado administraciones municipales emanadas del Partido Movimiento Ciudadano.



El diputado minimizó el hecho de que la figura de ratificación de mandato existe sólo en reglamentos municipales, pero no en las trece herramientas consideradas en el Código Electoral y de Participación Social del estado. Valencia aseveró que si el Gobernador tiene voluntad política podría realizar la consulta.



"Le estamos pidiendo al Gobierno del Estado de Jalisco y al Gobierno de Tonalá de manera particular que también se sometan a este ejercicio, que permitan que los ciudadanos de Jalisco y de Tonalá puedan opinar sobre sus gobiernos. Es un asunto de voluntad no de temas legislativos, el andamiaje para participación ciudadana está dado", dijo Valencia López.



También Alejandro Hermosillo, diputado local, y Candelaria Ochoa legisladora federal; acudieron a presentar la solicitud. Los legisladores presentaron el oficio rodeados de su personal que tomó fotos y vídeo del acto. Además, aprovecharon para grabar algunos promocionales.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS