Sancionarán a compradores de vehículos usados que no cambien de propietario

La Sepaf anunció que la multa puede ir de los mil a tres mil pesos, y son incondonables

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- Los compradores de vehículos usados, solo tienen 10 días para hacer el trámite de Cambio de Propietario ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), o recibirán multas desde mil 510 a tres mil 775 pesos, las cuales son incondonables (es decir, se deben pagar obligatoriamente).



Así lo informó el gobierno de Jalisco, a través de la propia Sepaf, en un comunicado donde se invita a los nuevos dueños de automotores usados a hacer el trámite no solo para evitar la sanción económica, sino para "asegurar su tranquilidad y la del anterior dueño, al evitar que les endosen posibles problemas fiscales y legales", señaló el organismo.



La multa antes mencionada está contemplada en el Artículo 108, Fracción XII BIS, del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y equivale de 20 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA).



La Sepaf advierte que, de no hacerse el Cambio de Propietario, el viejo dueño del automotor se expone a que le envíen pagos fiscales como refrendos, infracciones y fotoinfracciones de movilidad, multas por notificaciones de pago o estacionómetros municipales.



Para el nuevo dueño del vehículo, no realizar el trámite le puede costar, entre otras cosas, no demostrar ante la autoridad que el auto es de su propiedad (sobretodo en casos de robo), o no hacer válidas las pólizas de seguros en caso de algún percance.



El Cambio de Propietario se realiza en cualquier recaudadora estatal, y el nuevo dueño debe contar con los siguientes documentos:



- Identificación oficial.

- Comprobante de domicilio no mayor a 90 días

- Factura endosada del automotor

- Número de Clave única de Registro de Población (CURP)

- Número de Registro Federal del Contribuyente (RFC) con homoclave.

- Proporcionar un correo electrónico para que se le envíe el pago del impuesto correspondiente.

- Si el vehículo es extranjero, presentar el documento de regularización que avale su legal estancia en México.



Horarios de las oficinas de Recaudación Fiscal para hacer el trámite:



De 8:30 a 15:30 horas, en las oficinas ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De 8:30 a 14:30 horas, en las situadas en los municipios restantes del Estado.



EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS