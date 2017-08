Analizan mejoras en justicia civil, mercantil y de adolescentes

Se organizó la reunión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- La posibilidad de implementar mejoras en la aplicación de la justicia en sus ámbitos civil, mercantil, familiar y de adolescentes, son los temas que se abordan durante la reunión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), que este año fue organizada en Guadalajara.



"En la medida de que nosotros dediquemos nuestros esfuerzos en hacer una justicia más ágil, más pronta, más prudente, más sabia, que realmente le dé lo que a cada quien le corresponde, es en la medida en que los poderes judiciales cumpliremos con nuestra sociedad. No es con grilla, no es con política como los poderes judiciales trabajan", expuso Marcos Alejandro Celis Quintana, presidente de la Conatrib.



El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro Esteves, insistió en que se requiere contar con la confianza de la ciudadanía ante el reto de la implementación de los juicios mercantiles orales, la reforma a la justicia laboral (que trasladará la solución de conflictos, actualmente responsabilidad del Ejecutivo, al Poder Judicial), y los juicios orales civiles y familiares.



"El Poder Judicial, como uno de los tres poderes públicos constituidos en el estado, juega un papel fundamental en la gobernabilidad, pues de los tres poderes es el que brinda equilibrio, certeza, y resuelve problemas de la vida cotidiana, y por lo tanto el día en que la gente deje de creer en su Poder Judicial, ese día se pierde el estado de derecho, y en consecuencia estaremos frente al caos insostenible y catastrófico".



Anuncian paquete financiero para Poder Judicial



Por su parte, el gobernador, Aristóteles Sandoval, anunció que en los próximos días presentarán al Congreso del Estado una propuesta para destinar mayores recursos al Legislativo.



"Para que cuente con mejores herramientas para capacitar y profesionalizar a quienes forman parte del nuevo sistema. No me resta sino reconocer su esfuerzo y su trabajo, pero también debemos dejar ya un presupuesto constitucional, que sea un análisis, y ese es mi compromiso, que desde hoy el análisis pueda quedar en el 2018 como ejemplo, un presupuesto constitucional que puedan tener todos los recursos económicos para salir adelante con todas estas reformas que se van a implementar".

Las actividades de la reunión continuarán este martes en las instalaciones del hotel Hilton, en avenida de Las Rosas.