Reportan aumento de robos de todo tipo en Jalisco

El Gobierno del Estado publicó las estadísticas que arrojan un alza en el número de denuncias

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- Hace poco más de un mes José obtuvo mediante financiamiento un vehículo nuevo para laborar en una plataforma de vehículos de alquiler. No pasó una semana cuando le solicitaron un servicio para recoger a dos personas en el Parián de Tlaquepaque a las seis de la tarde. “Uno se sube a un lado de mí y el otro se sube atrás, avanzamos dos cuadras cuando uno me abraza y me pone una navaja en el cuello y el de al lado una pistola”.

El chofer se sumó a la lista de víctimas del delitos del fuero común que hasta julio registró un aumento general de 9.4%. Esto, al pasar de 61 mil 535 delitos ocurridos en los siete primeros meses de 2016 a 67 mil 340 en el mismo periodo de este año.

Los robos fueron los que más aumentaron y en algunos de sus rubros hasta se duplicaron; por ejemplo, el robo a persona aumentó 116% comparado al mismo periodo de 2016; y el robo a negocio creció 93%, casi el doble. El de vehículos particulares subió una cuarta parte.

El Gobierno del Estado publicó las últimas estadísticas de seguridad en Jalisco, las cuales arrojaron el aumento en denuncias de casi una décima parte en comparación con el año pasado.

La fiscal central, Marisela Gómez Cobos, atribuyó el aumento a la mayor actividad de bandas criminales, entre otros factores.

“Yo creo que son muchos los motivos a los que se puede dar el incremento, precisamente bandas que han estado trabajando y nosotros tenemos que desarticular estos grupos delictivos, hacer las detenciones. Tenemos que promover la cultura de la denuncia, estamos avanzando en todos los aspectos para evitar que se sigan incrementando los delitos”.

Gómez Cobos agregó que actualmente implementan operativos en conjunto con autoridades federales y municipales como estrategia para inhibir el aumento de ilícitos. “Se hacen de forma conjunta, estamos trabajando por cuadrantes para poder alcanzar a cubrir todas las zonas”.

BUROCRACIA, OTRO SUFRIMIENTO AL MOMENTO DE DENUNCIAR

Que lo asaltaran no estaba en la mente de José cuando fue a recoger dos personas al Parián de Tlaquepaque el pasado 13 de julio.

En pleno Centro de la ciudad, los sujetos lo amagaron con un arma blanca y una pistola justo dos cuadras después de haber partido.

Le pidieron que se dirigiera hacia la Carretera a Chapala a la altura del Periférico. Tomó hacia la calle Aztecas, en La Duraznera, donde le pidieron que se detuviera. “Ahí es cuando me bajan del carro y se lo llevan”.

“Reporté al 911, llegó una patrulla de Tlaquepaque, buscan el carro, no lo localizan, me preguntan datos y demás y me voy a la Fiscalía a levantar la denuncia”.

Victimizado, su experiencia en la Fiscalía no mejoró su situación puesto que perdió horas en tratar de que concluyeran el trámite, que según las autoridades actuales, es rápido.

Cuando finalmente le tomaron la deuncia, la cual tuvo que corregir porque el trabajador de Fiscalía llenaba partes a su criterio, habían pasado cuatro horas.

EXPERTO SEÑALA POSIBLES CAUSAS

Falta de empleo podría ser factor de violencia

Las actuales condiciones de empleo, la economía informal, la impunidad y el nivel de la cultura son algunos de los factores que inciden en la generación de violencia y consecuente comisión de delitos que en lo que va del año, han aumentado, explicó David Coronado, académico de la División de Estudios Políticos del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara.

“Me parece que este incremento de los delitos del fuero común van aparejados con los datos de la informalización de la economía, del desprotegimiento de la población, de la violencia como expresión de la existencia. Si no hay una causalidad, hay una correlación”.

En primer lugar están las condiciones del empleo, pues aunque exista oferta laboral, la mayor parte de las actividades no remuneran lo necesario. “Los empleos que se ha creado son de tres mil pesos mensuales, quizá menos, y aunque es un poco más que el salario mínimo uno sabe que para vivir no es suficiente”.

Esto provoca que más de la mitad de la población económicamente activa deba desempeñarse en la economía informal, la cual, dijo Coronado, es azarosa y vulnerable.

El experto asegura que el sistema político es otro factor, pues está diseñado para proteger los intereses de la clase política y de los poderosos y abusar de los no privilegiados.

Finalmente, indica que la cultura actual es un reflejo de las circunstancias de la mayoría. “Si uno se ubica a nivel político, cultural y económico, la expresión de la violencia y la delincuencia es el único espacio donde algunos sujetos pueden expresarse. Esto es muy interesante porque la sociedad nos constriñe, entonces tú sólo puedes manifestar tu existencia a través de la violencia”.

Cada vez, agregó, son menos los caminos que la gente puede seguir para expresarse, y la violencia es uno de ellos.

PARA SABER

Comparativa de principales delitos cometidos hasta julio

Delito 2016 2017 Porcentaje de aumento En general 61,535 67,340 9.40% Robo a persona 1,175 2,540 116% Robo a negocios 1,441 2,795 93% Robo a vehículos 4,883 6,129 25% Robo a casa habitación 2,412 2,847 18% Robo vehículos de carga 423 468 10% Homicidio doloso 643 725 12%

Fuente: Mide Jalisco y Secretariado Ejecutivo del SNSP