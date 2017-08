Tercera etapa de MiBici duplicará infraestructura

La autoridad proyecta una red de 446 estaciones y cuatro mil 100 bicicletas para recorrer 47.8 kilómetros en la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- La tercera etapa de MiBici no sólo permitiría duplicar la infraestructura del programa y lograr una cobertura más amplia en torno a los transportes públicos masivos, sino que podría acercarse más a la operación de EcoBici, el programa de la Ciudad de México (uno de los sistemas de bici pública más grandes en América Latina), cuando menos en número de estaciones.

El proyecto trabajado por el Instituto de Movilidad contempla, en su fase 3, una inversión de 250 millones de pesos para la instalación de 210 estaciones adicionales, con las cuales se tendría un total de 446 (en la Ciudad de México operan 444). Se adquirirían alrededor de dos mil 100 bicicletas para alcanzar cuatro mil 100 unidades, y la red aumentaría en 23.3 kilómetros, para cubrir un total de 47.8 kilómetros.

La bolsa presupuestal ya se solicitó al Ejecutivo estatal; sin embargo, dependerá del proyecto que se realice para 2018 con el aval del Congreso de Jalisco, “pero el mismo gobernador ha reconocido que este sistema, que él impulsó, ha sido uno de los programas más exitosos, de todos los que se han implementado en materia de movilidad y transporte”, indica Mario Córdova España, director del Instituto de Movilidad del Estado.

Se prevé que la nueva red de ciclopuertos se instale muy cerca de las estaciones elevadas de la Línea 3 del Tren Ligero. “Si va a haber una estación en el centro comercial de Patria y Ávila Camacho, o una cerca de Mar Egeo, no será suficiente con poner una estación ahí, porque la idea es que las personas que viven en la proximidad de la Línea 3 tengan una red de estaciones que les permita acercarse y llegar a la estación donde está el transporte masivo, o viceversa. Llega y se aproxima al lugar donde vive, a su escuela o trabajo”.

Para lograr una mayor movilidad intermodal se proyecta que el resto de las estaciones se coloque en las proximidades de la Línea 1 y 2 del Tren Ligero, así como el Macrobús. Esto, dado el éxito que ha tenido el programa en su conexión con estos transportes públicos masivos. “Habría que reforzar esa parte”.

El director del Instituto de Movilidad puntualiza que si no se logra duplicar el sistema, cuando menos se debería contemplar presupuesto para que, en su tercera etapa, que debería quedar lista en el primer semestre del próximo año, alcance la conexión con la Línea 3.

La nueva línea del Tren Ligero ya tiene proyectadas ciclovías sobre Ávila Camacho y Revolución, que serían vías seguras para los traslados cortos que realiza la población en bicicleta.

CLAVES

Las fases

Primera. En diciembre de 2014 se puso en marcha la primera etapa de MiBici, con un total de 86 estaciones y 860 bicicletas. Posteriormente se instalaron 30 estaciones en Zapopan, con 300 unidades, que formaban parte de la fase uno.

Segunda. Arrancó el 18 de agosto del año pasado, cuando se incluyeron los polígonos de Chapalita, Mezquitán, Arcos Vallarta y Tlaquepaque, con un total de 120 estaciones, para sumar 236 y dos mil bicis.

Crecimiento. Al duplicar la infraestructura y alcanzar 24.5 kilómetros en la ciudad, el sistema ha visto una aumento de usuarios. En el primer año de operación del programa de préstamo de bicicletas se realizaron 25 mil 87 viajes (diciembre); en 2015, creció a 430 mil 612; en 2016 se realizaron 867 mil 713 y, en lo que va de 2017, se tienen contabilizados un millón 335 mil.

Evolución de MiBici

22 mil 514 registros al sistema MiBici (corte 16 de agosto 2017).

13 mil 916 usuarios activos.

5 mil 395 membresías temporales (por un día).

253 membresías temporales (por tres días).

76 membresías temporales (por siete días).

Fuente: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

A TRES AÑOS DEL PROGRAMA...

Comparativo MiBici-EcoBici

Concepto MiBici EcoBici Estaciones 236 444 Bicicletas 2, 000 6, 025 Usuarios 13,176 254,671 Viajes diarios del sistema 9,450 34,505 Viajes por usuario al mes 21.5 4

Gastos de operación de enero a diciembre de 2016

Concepto Gasto total Servicio de operación y mantenimiento de la primera etapa 19’607,850 Servicio de operación y mantenimiento de la segunda etapa 17’771,013 Total 37’378, 863

REUBICAN 18

Aplican ajustes en estaciones para mejorar demanda

Para mejorar la operación del sistema, el Instituto de Movilidad monitorea el uso que se da a las 236 estaciones instaladas y así conocer la intervención a realizar en cada una. Ya sea reubicarlas o suministrarlas de más unidades en horas de alta demanda.

En la operación, se han movido 18 estaciones de su sitio original para dar paso a algunas obras municipales. Otro motivo es la frecuencia de uso que se le da, si hay vandalismo, si fueron colocadas frente a predios no utilizados y ahora deben ser puestos en operación, o si requieren de una ampliación o reducción.

A pesar de que se considera que el sistema “va muy bien”, hay polígonos que se utilizan menos, como Zapopan, que comenzó a operar con 30 estaciones desde agosto de 2016, y por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero no ha podido despegar.

Además de reubicar estaciones, el Instituto monitorea su uso en tiempo real para resolver la falta de unidades, particularmente en horas pico. “Se nos saturan. Les estamos dando especial atención a esos puntos de mayor demanda”.

El éxito de algunas de las estaciones, principalmente las ubicadas en el municipio de Guadalajara, obedece a su proximidad a sistemas de transporte públicos masivos, lo que genera traslados multimodales.

De las 18 estaciones que han sido reubicadas, 12 corresponden a polígonos de Guadalajara, cinco de Zapopan y sólo uno de Tlaquepaque.

La red de ciclovías se acerca a 100 kilómetros

Con los 30 kilómetros de ciclovía que se encuentran actualmente en construcción, en su mayoría a punto de concluir, la Zona Metropolitana de Guadalajara alcanzará este año una red de aproximadamente 100 kilómetros.

Estas obras forman parte del Programa Metropolitano de Vías Ciclistas (Provici), que tiene proyectada como meta sexenal, la construcción de 200.6 kilómetros.

La construcción de los más de 30 kilómetros se tenían contemplados concluir a finales de 2016; sin embargo, se tuvieron algunos retrasos provocados por las inconformidades de algunos vecinos, que en el caso de la ciclovía de Marcelino García Barragán derivó en una consulta popular, en la que finalmente se votó por su continuidad. “Ya no hay ningún pretexto para detener las obras, espero que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública termine pronto”, destaca Córdova España.

Esta primera fase contempla los corredores ciclistas en avenida Arcos, el carril Bus-Bici a lo largo de Avenida Vallarta-Juárez-Javier Mina, Hidalgo-República (proyecto concluido, en proceso de revisión), el de las callez 32 y 34, que ya están prácticamente concluidas, y el corredor de Marcelino García Barragán, que también está por terminarse.

A éstos se suman otras obras que llevan a cabo los municipios, como en las avenidas La Paz, López Cotilla y López Mateos, entre otras.

El director de Movilidad no Motorizada, Felipe Reyes Lara, informa que los 170 kilómetros que se tienen pendientes para alcanzar la meta de 200 kilómetros, a través de Provici, aún no tiene presupuesto (la última estimación fue de 780 millones). Sin embargo, de contar con los recursos, podrían estar listos antes de que concluya la actual administración.

Con esta red ciclista, asegura, los viajes en la ciudad podrían elevarse del 2% al 7%, “Es decir, casi una cuadruplicación de los viajes ciclistas que convertirían a la ciudad de Guadalajara, en la ciudad con más viajes en bici en Latinoamérica… si es que ya lo es, en viajes per cápita”.

Como ejemplo, citó el caso de la ciclovía de Marcelino García Barragán, en la cual se realizaban 470 viajes en bici en un día, pero en el último conteo ciclista (realizado en abril pasado), la cifra ya se había incrementado a mil 690 viajes, “eso significa que esa presencia (ciclista), sin tener toda la interconexión que esperamos que tenga, porque toda está aislada, ya casi cuadruplicó la cantidad de viajes”.

LA MARCA NO ESTÁ EN VENTA

Aunque el programa MiBici no es autosuficiente para cubrir su gasto de operación, el Gobierno del Estado no contempla vender la marca a empresas, como sucede con otras ciudades que así buscaron financiar sus proyectos. “Son sistemas muy costosos que no se mantienen con los recursos que ingresan vía las membresías o los usos temporales del sistema, que además son muy económicos”, reconoció el director del Instituto de Movilidad.

Los ingresos son menores porque el costo de la membresía anual es de 365 pesos; un peso al día. “Los recursos que ingresan no dan para lo que cuesta sostener el sistema… Por lo tanto está subsidiado”.

Algunos sistemas de bici pública operados en otras ciudades del mundo, incluso con la misma tecnología y las mismas patentes que el de Guadalajara, permitieron el ingreso de marcas. Nueva York es uno de esos casos. “No descarto que en el futuro pudiera ser así, para tener cierta sustentabilidad económica, pero hoy la marca del sistema es la marca oficial que es MiBici, del Gobierno del Estado”.



Pese a esto, Mario Córdova aclara que no es una posibilidad a corto plazo. Actualmente, el sistema tiene ingresos por 5.1 millones de pesos, de los cuales, cinco millones 30 mil pesos corresponden a las 13 mil 783 membresías anuales. Sin embargo, el gasto anual que éste representa es de 37.3 millones de pesos, por lo que los ingresos apenas equivalen al 14% del costo total.

Los ingresos son manejados por la Sepaf, quien decide a qué rubros se destina la bolsa que se recauda de manera mensual. Córdova España comenta que si el Instituto estuviese a cargo de ese presupuesto, los recursos podrían destinarse para publicidad, calibración del sistema, programas de apoyo y refacciones, entre otros.

“Por ejemplo, ahorita se nos acabaron las cámaras… necesitamos comprar cámaras para las llantas. Necesitamos recursos para mantener nuestro stock de refacciones suficientes para darle mantenimiento…”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué es lo que más le agrada del sistema MiBici?

Participa en Twitter en el debate del día @informador