Dónde ver el eclipse solar en la ZMG y el estado

GUADALAJARA, JALISCO (20/AGO/2017).- El eclipse de sol que se registrará este lunes 21 de agosto podrá observarse de forma parcial en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el estado.

Por el área geográfica de Jalisco, el eclipse sólo se podrá observar en 37 por ciento, desde poco antes de mediodía y hasta pasadas las dos de la tarde. En el resto del país se verá en diferentes porcentajes de un 50 a 20 por ciento. Sólo en Estados Unidos el fenómeno será total, ingresará la sombra por la costa del noroeste en Oregón y saldrá por el sureste en el estado de Carolina del Sur.



De acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología, en la Zona Metropolitana de Guadalajara el primer contacto, entre los discos solar y lunar, será a las 11 con 49 minutos. Se calcula que para la una de la tarde con cinco minutos el sol será cubierto un tercio, y a las dos con 23 minutos de la tarde el disco solar volverá a estar libre. Se recomienda no ver al sol directamente y utilizar filtros sombra 14, aún con los filtros se pide no ver más de 30 segundos.



Para observar este fenómeno natural se han preparado algunas actividades. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI) y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), prepararon talleres y espacios para la observación del eclipse parcial mediante filtros, proyección en monitor, transmisión del eclipse desde Estados Unidos, explicación del fenómeno. Diez académicos y estudiantes apoyarán con información y talleres a los asistentes.



En el bosque de Los Colomos se ofrecerán charlas desde las once de la mañana con los temas como qué son los eclipses o cuáles son las partes de un telescopio. El ingreso será desde las diez treinta por la calle El Chaco en la colonia Providencia, a un costado del CETI. En las instalaciones Iteso se colocarán telescopios con filtros apropiados para la observación, frente al Edificio J, de la universidad.



La Secretaría de Salud subrayó que no es posible observar el fenómeno con gafas oscuras, telescopios, binoculares, radiografías o películas fotográficas veladas. Advirtió que el eclipse no debe ser observado de forma directa, puesto que puede ocasionar daños permanentes en la vista.



En México el eclipse se podrá observar de manera principal en los estados de la frontera norte, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En dichos territorios, la luna cubrirá entre 50 y 60 por ciento del sol. El coordinador Nacional de Protección Civil de Gobernación, Luis Felipe Puente, indicó que el fenómeno astronómico tendrá una duración de dos horas con 36 minutos, teniendo su inicio a las 12 horas con dos minutos. La hora máxima del eclipse será a las 13 horas con 20 minutos y 40 segundos, finalizando a las 14 horas con 38 minutos.

