Prometen integrar Comisión de Selección de SEA sin colores de partidos

GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2017).- La lista de 51 aspirantes a integrar la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tiene perfiles con amplia experiencia y calidad moral, coincidieron coordinadores parlamentarios en el Congreso. Con un listado donde aparecen rectores de tres universidades, académicos, empresarios, periodistas y activistas; el presidente de la Junta de Coordinación Política Ismael del Toro Castro, dijo que están satisfechos por la respuesta a la convocatoria, puntualizó que ahora tendrán que valorar cada uno de los perfiles y seguir con el proceso.

El legislador aseveró que es mejor tener muchos buenos aspirantes, entre quienes hacer las designaciones. Se pronunció a favor de que se revise cada perfil en lo particular y no distribuir los nueve espacios de la comisión del SEA como casillas o lugares reservados, para cada una de las universidades u organizaciones que presentaron propuestas.



Cuestionado sobre la postulación de Vicente Viveros Reyes, jefe de Gabinete en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, el diputado de Movimiento Ciudadano sentenció que desde su punto de vista el funcionario municipal está impedido por su relación laboral.



"Yo creo que está impedido, pero como en realidad la convocatoria para estos puestos no tenía mayores requisitos, más que acreditar su condición proba moral, no se puede rechazar (la candidatura), pero creo que no es el mensaje correcto nombrar a quien pueda tener una relación con un gobierno. Esta comisión debe estar totalmente destintada de colores de partidos y debe soportar completa confianza de los ciudadanos", señaló el diputado.



La coordinadora de la fracción del PRD, Mónica Almeida López, comentó que la lista de perfiles para la comisión del SEA abre las posibilidades para que se integre un organismo con alto prestigio y respaldo social. La diputada reconoció que ahora la responsabilidad, de que la selección sea la adecuada, está en manos del Poder Legislativo y dijo confiar en que tomarán las decisiones adecuadas.



"Afortunadamente hay 51 candidatos y eso nos da muchísima oportunidad a todos los diputados de tener la posibilidad de conformar una comisión especial plural, con alta capacidad técnica", expuso Almeida López.



Por su parte, la diputada panista Pilar Pérez Chavira explicó que la comisión legislativa encargada del tema anticorrupción, revisará los perfiles y definirá la forma de valorar cada una de las postulaciones. La legisladora informó que próximo lunes sesionarán para acordar la mecánica de comparecencias de los candidatos inscritos.



En la lista de interesados en integrar la Comisión del SEA aparecen los rectores de universidades privadas como Iteso, Univa y la UP. Por la Universidad de Guadalajara, los rectores del CUSCH, CUCEI y CUAltos. Cinco lugares de la comisión están reservados para propuestas instituciones académicas y cuatro emanados de organizaciones civiles. La comisión debe estar nombrada a más tardar el 14 de septiembre, tendrá la responsabilidad de elegir a los integrantes del Comité de Participación Social del SEA, el cual será parte de la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción



