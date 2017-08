Guadalajara topa aumento del predial

El Pleno del Ayuntamiento aprueba dejarlo en el 5.39% y lo blinda ante alzas

GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2017).- Con 15 votos a favor y cuatro en contra, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó topar el aumento del predial en 5.39% y blindarlo ante los aumentos del valor catastral y comercial que puedan tener las propiedades en el municipio.



Juan Partida Morales, tesorero municipal, explicó que este aumento está por debajo de la inflación este año. Señaló que el aumento se deriva de las actualizaciones a las tablas de valores, excepto en los casos en los que las actualizaciones sean mayores a este porcentaje.



"En promedio tenemos las tablas de valores subiendo un ocho por ciento para el año que entra pero en caso de que estas suban más del cinco por ciento el predial no aumentará más que esta cantidad".



Es decir que si el valor comercial de un terreno, inmueble o propiedad sube más de 5.39%, este no se verá reflejado en un aumento proporcional en el impuesto predial pues este gravamen no podrá subir más allá de 5.39 por ciento.



Partida Morales señaló que la administración busca ser responsable con el aumento al predial pues el impacto inflacionario afecta también los insumos que utiliza el municipio para brindar servicios.



"Lo que queremos evitar es que todas estas actividades que estamos llevando a cabo de nuevas obras, ya vamos a tener a la ciudad 100% iluminada, trabajando en parques y calles, entre otros. Todo eso, en particular el mantenimiento que se le va a dar a la ciudad, se tiene que pagar de algún lado y el predial es nuestra principal fuente de ingreso para eso".



Es decir que este aumento está pensado para regresarlo a los ciudadanos en servicios y mantenimiento de la infraestructura de la ciudad".



Mientras que una primera estimación según la Ley de Ingresos de 2018 señala que el municipio tendría ingresos por siete mil 740 millones de pesos el siguiente año. Cantidad que podría aumentar a medida que lleguen recursos adicionales del Estado y de la Federación.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS