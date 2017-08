Los operativos contra el robo de autos dividen opiniones en Zapopan

Algunos los consideran medidas efectivas, otros creen que la policía roba su derecho al libre tránsito

ZAPOPAN, JALISCO (18/AGO/2017).- Las revisiones de autos que se lleva a cabo en Zapopan para localizar autos robados y prevenir este delito en el municipio ha generado opiniones divididas entre los zapopanos sobre la forma en que son llevados a cabo.

Algunos ciudadanos señalan que no les parece bien que se realice este tipo de acciones pues sienten que con ellos la Policía viola sus derechos al libre tránsito y que al detenerlos los hace sentir como delincuentes, mientras que otros señalan que es una buena medida para disminuir el robo de vehículos.

Sergio, vecino de El Batán, dijo haber sido víctima también del robo de su vehículo “Si a los que paran, no tienen nada que deber, no tienen nada que temer”, agregó.

Por su parte, Eduardo, vecino de la colonia Santa Margarita, opinó que la idea está bien, pero que no es correcta la forma en que se aplican, pues considera que en ocasiones los policías no se limitan a pedir papeles del auto, sino que preguntan cosas que no deberían, como en dónde viven, en que trabajan o cómo consiguieron el dinero para comprar el vehículo.

En los operativos que iniciaron este mes, los policías eligen de forma aleatoria vehículos para corroborar que los papeles y placas estén en regla. Según el alcalde Pablo Lemus, los oficiales no piden a los conductores que bajen de sus vehículos, por lo que no se estarían violando sus derechos.

Al respecto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos entabló una mesa de diálogo con el Gobierno de Zapopan para analizar, discutir y establecer líneas de acción para garantizar que los derechos de los automovilistas sean respetados.