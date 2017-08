Suman 71 Consejos Sociales en Zapopan

El Ayuntamiento instaló a 41 de estas figuras para participar en distritos con ratificación de mandato

ZAPOPAN, JALISCO (17/AGO/2017).- El Ayuntamiento de Zapopan realizó esta tarde la ceremonia de instalación de 41 nuevos Consejos Sociales, con lo que el municipio suma 71 colonias que cuentan con esta figura.



Cada consejo está formado por 14 personas, por lo que en total tomaron protesta a 575 personas. En mayo el municipio instaló otros 30 Consejos Sociales, lo que significa que en total 994 personas participarán en distintos procesos como la ratificación de mandato al que se someterá el alcalde Pablo Lemus el próximo 27 de agosto.



"Su papel no es solamente la ratificación, tienen más trabajo que hacer. Debemos llegar a 250 consejos sociales, esta es la meta de aquí a final de la administración", explicó el presidente municipal.



El alcalde resaltó que es una falta de respeto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) atacar este ejercicio. "De tratar de desacreditar el trabajo voluntario de todas estas personas, el que hacen para beneficiar a sus colonias, tienen una representación que les han dado sus vecinos".



Sobre señalamientos de que estos consejos fueron instalados en colonias estratégicas, donde Lemus tiene mayor popularidad, este respondió. "Si ustedes revisan los lugares en los cuales donde obtuvimos los mejores resultados (en la elección) no tienen nada que ver con los consejos sociales que les estamos tomando protesta, este es el gran dolor del PRI. El único distrito que no ganamos fue el 4, la zona de Carretera a Saltillo, zonas colindantes a la Consti, el Centro histórico, son la mayor parte de los consejos que están tomando protesta el día de hoy".



Lemus dijo que los consejeros podrán ser voz de los colonos ante el gobierno municipal, en problemáticas como un bache o una luminaria hasta grandes obras de infraestructura. "Ellos son nuestro canal de comunicación y los vamos a utilizar porque creemos que las soluciones nacen de la gente, de quien vive la problemática, por ello estamos estableciendo esos vínculos".



"Este es un día de fiesta para la democracia en Zapopan, es una celebración para la participación ciudadana, este es un paso más para la consolidación de la gobernanza en el municipio, y sobre todo, es un andar hacia una mejor calidad de vida, para que cada uno de sus habitantes la goce", indicó Iván Chávez, Director de Participación Ciudadana.



Las colonias que tomaron protesta son:

1. 12 de Diciembre

2. Santa Ana Tepetitlán

3. El Rehilete

4. Fracc. Valle de San Nicolás

5. Paseos del Sol III Sección

6. El Tizate

7. Los Cajetes

8. Paraísos del Colli

9. La Florida

10. La Agrícola

11. Arcos de Zapopan I Sección

12. Zapopan Centro

13. Arcos de Zapopan II Sección

14. Jocotán

15. Lomas de San Gonzalo

16. San Juan de Ocotán

17. Arcos de Zapopan III Sección

18. Villas Alcalde

19. Ampliación Santa Lucía

20. Ciudad Granja

21. El Húmedo

22. Fracc. Lago Real

23. La Primavera

24. El Batán

25. La Magdalena

26. Del Fresno

27. Parques de Tesistán

28. La Palmita

29. Ángeles de Nextipac

30. Las Agujas

31. Mesa Colorada Oriente

32. Valle de los Molinos III

33. Ixcatán

34. Santa Margarita Residencial

35. Mesa de los Ocotes

36. Mirador Escondido

37. Loma Bonita Ejidal

38. Agua Fría

39. La Calma

40. La Higuera

41. Mesa Colorada Poniente



El PRI exigirá admisión de recurso



La fracción del PRI en Zapopan informó a través de un comunicado que luego de que presentaran un recurso de revisión ante la dirección de participación ciudadana en contra del proceso de ratificación de mandato para que el gobierno municipal reconociera las ilegalidades que ya se habían señalado, la sindicatura tardó en contestar.



"Recordar que 27 de julio el PRI presentó el recurso de revisión ante la dirección de participación ciudadana, dependencia que tenía que dar aviso a sindicatura de inmediato, sin embargo fue hasta el 8 de agosto cuando se dio aviso, es decir 12 días después de que se presentó, con estas acciones se evidencia un primer retraso para el recurso legal presentado por el tricolor", expusieron.



Agregaron que es "un claro ejemplo de retrasar las acciones legales que se interpusieron en contra de la ratificación de mandato hasta que se lleve a cabo este ejercicio de "simulación" que está plagado de violaciones al código electoral y a los propios reglamentos del gobierno de Zapopan".



Por ese motivo los regidores Zoila Gutiérrez Avelar, Salvador Rizo Castelo y Xavier Marconi Montero Villanueva, "exigirán que el recurso de revisión sea admitido tal cual se envió y que además se resuelva antes de que se desarrolle la ratificaron de mandato".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ