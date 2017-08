Inician proceso para elegir dos magistrados del STJ

El Congreso local dio luz verde a la convocatoria para la designación de dos nuevos jueces

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2017).- Diputados dieron luz verde a la convocatoria para la designación de dos nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), que ocuparán los lugares que dejarán vacantes el ex presidente del STJ Celso Rodríguez González y Juan José Rodríguez López, quienes concluyen su periodo.

El diputado Saúl Galindo, presidente de la Comisión legislativa de Justicia, aseguró que no hay impedimento legal para iniciar el proceso, argumentó que es falso el señalamiento de los magistrados salientes, respecto a que en su momento no fueron formalmente ratificados para un segundo periodo. El perredista mostró copia de un oficio fechado el 18 de septiembre de 2007, en el que el entonces presidente de la Mesa Directiva del Congreso Samuel Romero Valle notificó al Poder Judicial que operó la ratificación tácita de los dos magistrados por un periodo de diez años, que concluye el doce de septiembre próximo.



Galindo Plazola dijo que no existen elementos para que los magistrados permanezcan en el cargo, pues cumplen 17 años en el cargo con los dos periodos a los que pueden aspirar.



"Es falso el argumento de que no fueron ratificados, entonces cómo fueron diez años magistrados o con qué fundamento legal estuvieron en funciones durante los último diez años", cuestionó el diputado.



La recepción de documentos de los aspirantes será en el Consejo de la Judicatura el próximo 23 de agosto. El 28 del mismo mes, la Comisión de Justicia del Congreso dará cuenta de los expedientes recibidos que hayan cumplido los requisitos. Las comparecencias de aspirantes ante la comisión serán el primero y cuatro de septiembre. El día siete del mismo mes, la comisión deberá aprobar el dictamen con la lista de aspirantes elegibles para que a más tardar el 12 de septiembre se elija a los dos nuevos magistrados, para un periodo de siete años.



En el caso de la disputa legal por el nombramiento del magistrado Antonio Flores Allende, el diputado Galindo Plazola adelantó que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) atrajo el asunto del juicio de amparo promovido por Nicolás Alvarado, aspirante al cargo que participó en el proceso y lo impugnó. Según el legislador, ahora el Congreso debe esperar que la SCJN se pronuncie formalmente en el tema, pero subrayó que por el momento se frena el trámite de la sentencia de se había emitido a favor del quejoso. El Congreso aún no recibe la notificación oficial de la SCJN.



Solicitan mesas para analizar situación de Ipejal



Fue aprobado en el pleno del Congreso un exhorto para solicitar se instalen mesas de análisis respecto al manejo de recursos en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal). El diputado independiente, Hugo Rodríguez Díaz, precisó que la propuesta original, que él presentó, planteaba realizar una auditoría a IEPJAL. Reconoció que el acuerdo se modificó por la renuencia de la bancada priista y al final se acordó realizar las mesas de revisión donde puedan acudir los sindicatos y cualquier trabajador que tenga dudas.



Llaman a municipios eliminar figura de ratificación de mandato

Con el voto en contra de la fracción de Movimiento Ciudadano, se avaló en el Congreso una petición dirigida a los 125 ayuntamientos para que actualicen sus reglamentos en materia de participación ciudadana, en particular a lo relativo a la figura de revocación de mandato. La propuesta, presentada por el diputado priista Oswaldo Bañales, implica que no se considere la herramienta de ratificación de mandato, realizada por ayuntamientos emecistas, y que se aplique la revocación de mandato que es una de las trece herramientas de participación incluidas en la reforma electoral avalada en mayo pasado.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS