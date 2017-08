Difusión de actividades, en apego a reglamento: Guadalajara

El Ayuntamiento señala que el 12 de agosto se suspendieron campañas que puedan percibirse como logros

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2017).- El Gobierno de Guadalajara aseguró que la comunicación de actividades se realiza con apego al Artículo 330 del Reglamento de Participación Ciudadana. Mediante un comunicado, el municipio afirmó se dio la orden para que desde el 12 de agosto se suspendiera la difusión de campañas que pudieran percibirse como logros; igualmente se instruyó suspender el uso de pauta en redes sociales y los spots en medios de comunicación tradicionales.



"No existe una sola orden de compra de ningún tipo de pauta posterior al 12 de agosto del presente año. Incluyendo a la empresa Televisa, con quien existía una orden de compra de difusión hasta el día 11 de agosto", aseguró el gobierno municipal.



La administración puntualizó que sigue trabajando con normalidad y sin promocionar logros de gobierno. Señaló que a obra pública (arranque, supervisión y entrega de obras) es una de las actividades cotidianas.



"Este trabajo se comunica, a través de las distintas plataformas y redes sociales, con objetivos meramente informativos y no de promoción; por lo que no se está violando ningún reglamento".



"Es importante hacer la diferencia entre una campaña de logros y el trabajo de información cotidiano del gobierno municipal y de sus funcionarios, incluyendo al presidente; quienes continúan trabajando día a día, recorriendo las calles de la ciudad, supervisando obras, revisando el avance en servicios públicos, atendiendo a los ciudadanos y enfocados en dar respuesta a sus necesidades".



Consideraron que los señalamientos del regidor del PAN, Alfonso Petersen y los que hizo el PRI hace unos días pidiendo ante el IEPC la cancelación del proceso, "demuestra que ambos partidos políticos están más preocupados en detener el ejercicio de ratificación de mandato que de incentivar a la participación ciudadana y al derecho que tiene la gente de ratificar el trabajo de sus gobiernos".



EL INFORMADOR / VIRGINIA MILAGROS