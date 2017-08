El PRI Zapopan buscará soluciones a problemáticas a través de foros

Analizarán temas como seguridad, vivienda, servicios públicos, política social y protección animal

ZAPOPAN, JALISCO (16/AGO/2017).- Óscar Santos Rizo, presidente del PRI Zapopan; y Xavier Marconi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del respectivo Ayuntamiento, anunciaron que realizarán una serie de foros para buscar soluciones a temas problemáticos como seguridad, vivienda, servicios públicos, política social y protección animal, con la participación de ciudadanos y especialistas en la materia.



El llamado "Acuerdo por Zapopan" comienza este 17 de agosto con la mesa de seguridad en la colonia Jardines del Auditorio, cuyo representante vecinal aseguró que ha habido un incremento en robos a casa-habitación. En cada uno de los eventos saldrá una iniciativa con lo que conformarán el decálogo 2.0, el cual buscan presentar ante el Congreso a través de la Ley de Participación Ciudadana en enero de 2018.



Estas iniciativas también servirían para presentarlas como propuestas en las próximas elecciones, indicó el presidente del PRI en Zapopan. "Estamos convencidos que los vecinos son la fuente de respuestas, propuestas, iniciativas para darle vuelta a los problemas que enfrentamos actualmente", dijo Santos Rizo.



Óscar Rizo rechazó que su propuesta final que buscarán elevar aprovechando las herramientas de Participación Ciudadana pueda presentar trabas por ser orquestada por un partido político. "No para nada, al contrario, todos somos ciudadanos y lo vamos a construir junto con la sociedad, no choca, es una causa justa como las que abandera nuestro partido".



Xavier Marconi recalcó que el tema que más está alarmando a la gente tiene que ver con el robo a casa habitación. "De acuerdo con Fiscalía tuvimos reportados 155 robos del primero de enero al último de julio de 2016, mientras que del primero de enero al último de julio de 2017 tenemos 290 robos a casa habitación".



El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zapopan dijo que también otros delitos, del mismo periodo mencionado, van a la alza según el Semáforo delictivo. Como los robos a negocio, homicidios y vehículos.



El 4 de agosto la Policía de Zapopan inició con el operativo contra robo de vehículos, con 96 autos recuperados en diez días, por lo que las estadísticas presentadas son anteriores a lo indicado. Sobre si considera que las revisiones aleatorias transgreden los derechos humanos, Marconi dijo que esperarán a fijar postura luego de Derechos Humanos haga los señalamientos correspondientes. "No me quisiera adelantar".



Primer foro: Colonia Jardines del Auditorio en parque Mariano Bárcena (Calle Luis Quintero esquina Mariano Bárcena) a las 17:45 horas.



EL INFORMADOR