Genera poco interés comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción

Con siete aspirantes inscritos, este jueves concluye el registro de candidatos para integrarla

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Con siete aspirantes inscritos, este jueves concluye el registro de candidatos a integrar la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Dicha comisión debe estar conformada por nueve personas que gocen de buena fama pública, cinco de sus integrantes saldrán de la convocatoria a universidades públicas y privadas, los otros cuatro emanarán de organizaciones de la sociedad civil.

La comisión será la responsable de elegir a los integrantes del Comité de Participación Social del SEA y se involucrará en el nombramiento de otros comités que sean requeridos mediante convocatorias que emita el Congreso.



La diputada Pilar Pérez Chavira, presidenta de la comisión de responsabilidades, señaló que en caso de que, al cierre de registros no se tenga el mínimo de interesados para integrar el organismo, se deberá emitir una nueva convocatoria. La legisladora dijo confiar en que, en el último día, se presenten los perfiles suficientes para seguir con el proceso, puntualizó que algunas personas solicitaron información respecto a los requisitos.



"Si ha habido interesados que se han acercado a preguntar, esperamos que haya una buena cantidad de perfiles que se comprometan a estar en esta toma de decisiones sobre cuáles jaliscienses habrán de integrar el comité de participación social", comentó la legisladora panista.



De acuerdo con la convocatoria, en caso de no existir candidatos suficientes para ocupar los nueve espacios, se emitirá una nueva convocatoria. Quienes integren la comisión no recibirán sueldo y tendrán periodo de tres años.



Los candidatos a conformar la comisión comparecerán ante los diputados el 25 de agosto, los postulados por instituciones educativas, y el 28 agosto los impulsados por organizaciones civiles. La comisión debe estar nombrada a más tardar el 14 de septiembre.

SABER MÁS

Requisitos para integrar la comisión

-Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por un delito

-Ser postulado una institución de educación superior o de investigación

-Ser postulado por una organización civil especializada en materia de fiscalización

-No haber sido funcionario público de elección popular o haber tenido cargo en partido político durante los últimos dos años.

-No haber sido titular de cualquier dependencia estatal o municipal

-Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización y combate a la corrupción



