El PAN condiciona apoyo a nuevo convenio para El Zapotillo

Miguel Monraz pide construir una solución al conflicto del abasto de agua para la ZMG y municipios de los altos

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- El proyecto de la presa El Zapotillo arrastra problemas por falta de socialización e información desde su inicio, hace diez años durante administraciones panistas, reconoció el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Jalisco, Miguel Ángel Monraz Ibarra, sin embargo, el legislador pidió no quedarse en los errores del pasado y solicitó construir una solución al conflicto del abasto de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios de los altos.



Monraz Ibarra anunció que su bancada presentará un acuerdo legislativo para que comparezcan los titulares de las áreas de gobierno estatal involucradas en el tema, argumentó que las reuniones públicas y abiertas para tocar el tema deben ser el punto de partida para cualquier decisión que tenga que tomar el Congreso sobre el futuro del convenio sobre la presa.



"Sin duda nosotros no habremos de darle un voto de confianza al Gobernador sino acude a darle respuesta no a los grupos parlamentarios, nosotros queremos una comparecencia pública en compañía del observatorio que él creo y la presencia de los afectados de las comunidades que se pretenden inundar y los productores de la zona de los altos. Bajo esas condiciones podremos tomar una decisión y entrarle el apoyo a cualquier convenio que defienda la garantía del agua a la zona de los altos y para la zona metropolitana", dijo el panista.



Cuestionado sobre la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el panista evadió pronunciarse a favor o en contra y se limitó a señalar que el abasto de agua es un derecho humano al igual que el derecho a la tierra, pero destacó que se debe garantizar el suministro del líquido para quien habita en la zona de los altos y en Guadalajara.



Esta no es la primera vez que desde el Congreso se solicitan reuniones con funcionarios estatales sobre el tema, incluso se creó una comisión especial para dar seguimiento al conflicto por el agua. Según la petición del PAN las comparecencias se desahogarían del 28 de agosto al primero de septiembre, se invitaría a pobladores de las comunidades afectas por la obra y ganaderos.



La fracción de Acción Nacional solicitó informes sobre el estado que guardan de los acuerdos entre Jalisco y Guanajuato respecto a la distribución de agua de la cuenca del río Verde y de la presa El Zapotillo. Las implicaciones que tendrá la construcción y operación del acueducto El Zapotillo-León en municipios de los altos de Jalisco. El costo que la obra y la infraestructura derivada de ésta tendrán sobre las finanzas estatales. El cumplimiento dado a las observaciones del Observatorio Ciudadano del Agua, así como el seguimiento que han dado a las inconformidades de habitantes de Temacapulín, Palmarejo, Acasico y los municipios de los Altos. El costo que tendrá para los municipios la conexión al acueducto El Zapotillo. El acuerdo legislativo aún debe ser aprobado por el pleno del Congreso.



SABER MÁS

Calendario comparecencias solicitadas por el PAN

Secretario General de Gobierno 28 de agosto

Secretario Planeación, Administración y Finanzas 29 de agosto

Secretario Infraestructura y Obra Pública 30 de agosto

Secretario Desarrollo Económico y el de Desarrollo Rural 31 de agosto

Secretaria Medio Ambiente y titular Comisión Estatal del Agua. 01 de septiembre



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS