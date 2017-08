Parquímetros virtuales alcanzan cuatro mil pagos diarios

El pago más usado es a través de la app, le sigue el pago en comercios y por último mediante mensaje de texto

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- En apenas un mes de operación en Guadalajara, los parquímetros virtuales ya alcanzan un promedio de cuatro mil pagos diarios. Patricia Martínez, coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, puntualizó que la forma de pago más utilizada es la aplicación Parkimóvil.



El cobro de los parquímetros virtuales regresó el 19 de julio en cinco zonas con mil 625 cajones como parte del programa "Aquí Hay Lugar". Este permite pagar el estacionamiento en la vía pública a través de varios métodos: en la aplicación Parkimóvil, por mensaje de texto y en los comercios autorizados. Además, no implica la instalación de aparatos ni la utilización de los parquímetros ya existentes.



Patricia Martínez precisó que el pago a través de la APP concentra el 47% de las operaciones, los comercios afiliados 46.5% y los mensajes de texto, la opción menos usada, registra solamente el 6.5% de los pagos.



"De multas hemos aplicado en promedio unas 400 diarias. Cabe destacar que nos ha sorprendido las descargas de la aplicación pues a la fecha 25 mil personas han realizado la descarga", señaló.



La funcionaria municipal indicó que ya son 199 los negocios afiliados a Parkimóvil. Detalló que al momento sólo se han presentado cinco incidentes que ameritaban hacer válido el seguro contra daños, robo y cristalazos aunque uno se descartó porque la aseguradora no localizó los raspones en el vehículos reportados por el usuario.



"En cuanto a ingresos, del 19 de julio al 14 de agosto, sumaban alrededor de 680 mil pesos".



En días pasados, la Dirección de Movilidad advirtió a través de Facebook de la presencia de coyotes alrededor del Consulado de Estados Unidos que ofrecían ayuda para pagar los parquímetros virtuales y luego cobraban 80 pesos a los automovilistas



El presidente municipal Enrique Alfaro señaló que ya están atendiendo las quejas y recalcó que la calle es un espacio de todos.



"Tenemos que recuperar ese principio. Toda la política integral del estacionamiento en la vía pública está pensada con ese propósito pero liberar la calle de quienes se sienten dueños va a ser un proceso que va a llevar tiempo y que requiere de ir dando pasos poco a poco".



"No hay una solución mágica para resolver un problema tan complejo como ese".



Se estima que hay 135 apartalugares en calles de la ciudad. Para retirarse de la vía pública, se les ofrecen las opciones de bolsa de trabajo, acceso a créditos y asesoría legal y acompañamiento.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS