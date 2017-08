Aristóteles descarta dejar gubernatura para irse con Peña

''Hay rumores, se han dicho muchas cosas pero no hay absolutamente nada oficial'', asegura el gobernador del Estado

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Como rumores, calificó el gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, lo que se ha dicho sobre su posible salida del Gobierno estatal, para irse a ocupar un lugar en el gabinete del Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Ayer, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Pizano, aseguró que el primer mandatario ha recibido invitaciones no sólo de Peña Nieto, sino para dirigir el partido a nivel nacional, lo que desmintió Sandoval Díaz.

"Hay rumores, se han dicho muchas cosas pero no hay absolutamente nada oficial, están hablando ustedes de un baile al que nadie me ha invitado, estoy concentrado y estoy muy contento en Jalisco".

En entrevista luego del primero de dos eventos con la secretaria Federal Rosario Robles, se visita en Zapopan, señaló que todavía hay pendientes que atender en el Estado, para continuar siendo líderes en varios ámbitos.

Además, aseveró que su compromiso ahora es una agenda de trabajo con los jaliscienses, con el objetivo de consolidar los proyectos de transformación del Estado, por lo que ni siquiera ha pensado en la posibilidad de irse de la gubernatura.

"Estoy concentrado en Jalisco, lo demás es rumorología, y sí quiero aclararlo, no hay absolutamente nada, no hay ninguna invitación, no hay absolutamente nada en este momento".

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR