Preparan proceso para designar dos nuevos magistrados

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2017).- En medio de la disputa jurídica por los criterios usados en la designación de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), el Congreso iniciará el trámite para nombrar dos nuevos integrantes del STJ.

La Comisión legislativa de Justicia aprobó la convocatoria para el proceso de designación de quienes sustituirán en el cargo a los actuales magistrados Celso Rodríguez González, ex presidente del Poder Judicial, y Juan José Rodríguez López y quienes concluyen su periodo el próximo doce de septiembre, luego de cumplir un primer periodo de siete años y la ratificación por diez años más.



Una vez que se apruebe en el pleno del Poder Legislativo, la convocatoria se publicará los días 18 y 21 de agosto, la recepción de los documentos de aspirantes se realizará en el Consejo de la Judicatura. El 28 de agosto la Comisión de Justicia dará cuenta de los expedientes recibidos que hayan cumplido los requisitos. Las comparecencias de aspirantes ante la comisión serán el 1 y 4 de septiembre. El día siete del mismo mes, la comisión deberá aprobar el dictamen con la lista de aspirantes elegibles para que a más tardar el 12 de septiembre se elija a los dos nuevos magistrados para un periodo de siete años.



El nuevo proceso para la designación de magistrados arranca cuando el Congreso se encuentra en la batalla legal por las resoluciones del emitidas por el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa y del trabajo, que solicita se reponga el nombramiento del actual magistrado Antonio Flores Allende y se reevalúe los perfiles Oscar Morales y Nicolás Alvarado, quienes participaron en el proceso de selección realizado en 2015 y se inconformaron.



El legislativo aplazó tomar una decisión sobre el tema luego de que el diputado Omar Hernández, vocal de la Comisión de Justicia, solicitó cinco días para dictaminar el asunto, aunque el término dado por el juzgado venció este martes.



"Debido al asunto complejo que se requiere revisar el tema técnico y legal a la perfección para no equivocarnos solicitamos se respete lo que dice el artículo 107 de la ley orgánica del Congreso que da quince días para dictaminar, estoy solicitando que me den cinco días reconociendo la urgencia de tener el dictamen rápido", justificó el legislador quien negó que se trate de una técnica para atrasar el tema.

Tanto el diputado Hernández como el presidente de la comisión Saúl Galindo, reconocieron que el juzgado podría darse por no satisfecho, sostuvieron que la decisión se toma tras evaluar los diferentes escenarios, que incluye un eventual señalamiento por desacatar la resolución, con el respaldo de la dirección jurídica del Congreso y la aprobación de los coordinadores parlamentarios.



A la sesión extraordinaria del pleno del Congreso donde se votó notificar al juzgado del aplazamiento del tema sólo asistieron 28 diputados. La asamblea se declaró en receso hasta el próximo martes 22 agosto cuando se retome el asunto. El diputado priista Oswaldo Bañales Orozco manifestó su molestia con el presidente de la mesa directiva Miguel Monraz por no registrar su voto en abstención, pues dijo no estar de acuerdo con la decisión tomada de aplazar el asunto.



