Aumento de recursos a partidos, legal pero exagerado: Kumamoto

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2017).- Los 437 millones de pesos que se proyecta recibirán los partidos políticos de presupuesto durante 2018, es una cantidad exacerbada que no deja ningún beneficio para la sociedad, afirmó el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, sostuvo que el gasto de los partidos está lleno de derroche y que incumplen con los objetivos a los que deben destinarse los fondos, como buena estrategia de promoción del voto y generar que la sociedad se involucre más en la toma de decisiones.

Kumamoto respaldó la decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) que no aplicó las fórmulas para calcular las prerrogativas, incluidas en la reforma electoral aprobada en mayo pasado, recordó que desde que se avalaron se especificó que los cambios entrarían en vigor en julio de 2018, para aplicarse en el presupuesto de 2019.



"Los recursos que reciben los partidos son muchísimos porque el trabajo que realizan me parece increíblemente deficiente, están llenos de lujos y derroches, pero sobre todo están muy lejanos a su misión principal que es ser un vehículo de la voluntad popular. Los partidos políticos deberían funcionar para educar, para impulsar que la gente se interese en la política", argumentó Kumamoto.



Sobre los fondos que recibirán los candidatos independientes, que ascienden a dos millones 858 mil pesos, el diputado Kumamoto puntualizó que esa bolsa se tendrá que dividir entre todos los aspirantes que cumplan con los requisitos para obtener una postulación sin el respaldo de partido.

Señaló que cualquier candidato independiente debe buscar hacer campaña gastando el menor recurso público, pensando en las candidaturas independientes desde una lógica austera y no pretender repetir el derroche de los partidos.



Por su parte, la diputada Erika Ramírez, presidenta de la Comisión legislativa de Asuntos Electorales, señaló que el cálculo hecho por el IEPC, de las prerrogativas a los partidos, es el correcto pues no se pueden aplicar los cambios a la fórmula que no están vigentes.



Espera definición de controversia contra reducción de recursos a partidos



La opinión emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación que considera inconstitucional la reforma electoral aprobada en Jalisco, para modificar cómo se calcula el presupuesto a los partidos políticos, no es definitoria para la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró el diputado Pedro Kumamoto, promotor de la reforma, dijo confiar en que los ministros no cedan ante las presiones de los partidos políticos y que den una muestra de voluntad para avanzar.



"Yo me voy a detener hasta escuchar lo que diga la Suprema Corte sus argumentos y a partir de eso tomar una decisión. No me atrevería a decir que los que el Tribunal Electoral diga es la decisión que la Suprema Corte va a tomar. Lo que diga el Tribunal no es definitorio", expuso el legislador.



Sobre el tema, la diputada presidenta de la Comisión legislativa de Asuntos Electorales Erika Ramírez Pérez argumentó que tiene elementos para esperar que la SCJN le dé la razón al Partido Verde, al que pertenece, promotor de la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que modifica las fórmulas para calcular los recursos a partidos. La legisladora señaló que concluyó la etapa de alegatos y sólo esperan la determinación de los ministros. Ramírez Pérez reiteró que la postura del Verde es que para recortar presupuesto a los partidos primero se tuvieron que dar las reformas a leyes federales y posterior en lo local.



"Lo que se tendría que hacer es la gestión a nivel federal para que avance (la reducción de recursos a partidos) y que dejen está facultad al legislador local", concluyó la diputada.



Además del Partido Verde, Nueva Alianza y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también se inconformaron ante la SCJN contra la reforma a la Constitución estatal y al Código Electoral, que reduciría los recursos a partidos políticos a partir de 2019.



Desglose de propuesta presupuesto 2018 para partidos

Actividades ordinarias permanentes 285 millones 883 mil 434 pesos

Actividades específicas 8 millones 576 mil 503 pesos

Actividades para Obtención de voto 142 millones 941 mil 717 pesos

Total 437 millones 401 mil 654 pesos

Candidatos independientes recibirían Dos millones 858 mil pesos



