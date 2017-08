Aristóteles podría ir al gabinete de Peña Nieto: Pizano

El dirigente del PRI en Jalisco, señala que el gobernador podría asumir un cargo federal en próximas fechas; también habla de la dirigencia nacional del tricolor

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2017).- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado, Héctor Pizano Ramos, aseguró que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz ha recibido invitaciones para participar en el ámbito federal, lo que lo obligaría a dejar su cargo en Jalisco.



"Es un gobernador que se ha destacado y, por lo tanto, no nos queda ninguna duda de que sería un gran miembro de un gabinete para cerrar un año, sin embargo, el gobernador está concentrado en su trabajo... él sigue trabajando en cumplirle a los jalisicenses".



Las invitaciones han sido para participar en el gabinete del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, o para dirigir el PRI nacional.



Esta situación se ha escuchado en las últimas semanas, sin que el propio Sandoval Díaz hablara al respecto, pero hasta hoy había quedado sólo en rumores.



"Siempre ha habido esa posibilidad, porque al gobernador siempre se le ha considerado un activo del priismo nacional, y con su cercanía, amistad y simpatía que tiene con el Presidente, se veía la posibilidad de que se incorporara, o a una cartera importante del gobierno federal, o a dirigir el destino de nuestro partido, si es que Enrique Ochoa decidiera emprender otra ruta, al momento no hay tal".



Según el dirigente, esta posibilidad fortalecería al PRI nacional y estatal, pues Sandoval Díaz es el primer activo del tricolor, con logros y metas cumplidas. Sin embargo, hasta el momento sigue concentrado en su gestión estatal.



Pese a que no es un hecho su salida, reconoció que hay entre cinco y seis perfiles para ocupar el cargo de gobernador interino, aunque no quiso dar nombres.



"Lo que ha demostrado este partido es que hay cohesión, hay unidad, y entre el equipo que está alrededor del gobernador, queda muy claro que su liderazgo lo cohesiona y aquí las instrucciones del gobernador siempre se han cumplido, quienes trabajan con él son gente no solo responsable y capaz, sino sobre todo que cumplen con una labor institucional".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR