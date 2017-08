Zapopan tendrá Seguro Popular para servicios de ginecología

Pablo Lemus anuncia que firmará un convenio por 30 millones de pesos para brindar el servicio

ZAPOPAN, JALISCO (15/AGO/2017).- Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, anunció que esta semana se firma un convenio por 30 millones de pesos para brindar servicios de ginecología en las tres unidades de salud certificadas del municipio: Cruz Verde Norte, Cruz Verde Sur y Hospitalito. Aunque los recursos alcanzarían para poco tiempo.



"Las tres van a empezar a funcionar a partir del día 1 de septiembre. Estamos solicitando un anticipo de 15 millones de pesos, es decir del 50 por ciento del total, para no tener que financiar desde el OPD los servicios que se puedan brindar", explicó el presidente municipal.



Navarro dijo que los 30 millones de pesos se empezarán a ejercer hasta que se acaben, después dependerá de la capacidad financiera que tenga el Seguro Popular, quien aún le adeuda 220 millones de pesos al municipio. "Pensemos que estos recursos se terminen el último día de noviembre (de 2017), tendríamos que ir nuevamente con el Seguro Popular para ver si tienen excedentes de recursos que no se hayan aplicado en lagunas otras unidades médicas del Estado de Jalisco para que puedan ser reasignados a firmar un nuevo convenio para el último mes de diciembre".



El alcalde señaló que no pueden calcular cuántas atenciones darán. "Los 30 millones de pesos es muy poco para los servicios que estábamos brindando anteriormente, por eso limitamos las áreas de mayor atención, a ginecología, porque si lo abriéramos a todo nos duraría a un mes".



Recordó que habían tenido muchos problemas para destrabar el convenio, pero lograron llegar a un acuerdo con el nuevo director del Seguro Popular en Jalisco, Héctor Maldonado. Sobre cuándo habría más servicios, Navarro dijo que depende de los recursos que tenga el organismo para "para poder firmar un convenio más amplio".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ