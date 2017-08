Solicita IEPC mil millones de presupuesto para 2018

Señalan que las nuevas fórmulas para definir prerrogativas a partidos aplican hasta 2019

GUADALAJARA, JALISCO (14/AGO/2017).- Tras debatir sobre a partir de cuándo deben aplicar los cambios en la fórmula para asignar recursos a partidos políticos, el pleno del consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) aprobó el monto de prerrogativas que recibirán los partidos políticos en 2018, que asciende a 437 millones 401 mil pesos y dos millones 858 mil pesos para candidatos independientes.

Para la organización del próximo proceso electoral se calculó un gasto de 449 millones 926 mil 300 pesos, adicional al presupuesto de los partidos. Además de 174 millones 473 mil 691 pesos para el gasto ordinario del IEPC. Se incluyó una partida especial de cuatro millones 250 mil pesos para la implementación de los diversos instrumentos de participación social durante el próximo año. En total la proyección presupuestal aprobada por el Instituto es de mil 68 millones de pesos.



El presidente del IEPC, Guillemo Alcaraz Cross, y los consejeros Sayani Mozka y Mario Ramos; defendieron que las nuevas fórmulas para definir prerrogativas a entregar a los partidos aplican hasta 2019. Además, Alcaraz Cross recordó que aún está por definir la acción de inconstitucionalidad promovida, contra la reforma electoral, que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de que arranque el próximo proceso electoral, es decir antes del primero de septiembre.



"Hay un artículo transitorio que de manera particular otorga efectos vigentes para una norma en particular. El anuncio que hace el artículo segundo transitorio se refiere a julio de 2018 y nos encontramos ante una norma que resulta compleja en términos jurídicos porque de ahí se desprenden cuatro disposiciones diferentes, dos cálculos y dos momentos de aplicación. El cálculo para un ejercicio en año no electoral y el cálculo para un ejercicio en año electoral y por supuesto la manera en que habrá que aplicarse en años electorales", explicó el presidente del IEPC.



Las consejeras Beatriz Rangel, Virginia Gutiérrez y Erika Ruvalcaba; coincidieron en que para acatar la reforma al código electoral se debían aplicar dos fórmulas diferentes para fijar el presupuesto de los partidos. En el primer semestre usar la ecuación actual, que considera todo el padrón electoral, y para el segundo semestre de 2018 la nueva fórmula incluida en la reforma aprobada en mayo y que usa como base la votación recibida en la elección anterior.



"Considero que la formulación del presupuesto para el financiamiento de a los partidos políticos debió atender a dicha reforma integralmente y hacerse el cálculo del tal manera que, en el segundo semestre del año 2018, es decir a partir de julio, se otorgue el financiamiento público a los partidos políticos conforme a la reforma y el primer semestre de conformidad a la ley general de partidos políticos", expuso la consejera Virginia Gutiérrez.



El acuerdo se aprobó con el voto de calidad de Alcaraz Cross, luego de una votación dividida tres votos a favor y tres en contra. La balanza se inclinó a favor del acuerdo con el voto de calidad del presidente Guillermo Alcaraz.

Si la SCJN no la revierte, la reforma para bajar el presupuesto a los partidos aplicará por primera vez en año no electoral en 2019 y para año electoral hasta el proceso electoral de 2021



SABER MÁS

En año electoral el presupuesto a los partidos se calculará multiplicando el 65 por ciento de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), por la votación válida emitida en la elección inmediata anterior obtenida por cada partido en la elección de diputados.



En año no electoral, las prerrogativas a partidos se calcularán multiplicando 20 por ciento de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) por el total del padrón electoral.



