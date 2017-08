Son más confiables las mujeres en la Policía Vial

Nueve de cada 10 aprueban sus exámenes para incorporarse a la Policía Vial. Los hombres sólo siete

GUADALAJARA, JALISCO (14/AGO/2017).- Al pulir los procesos de selección para las nuevas oficiales de la Policía Vial en la Secretaría de Movilidad (Semov), la dependencia apuesta por dos metas. Primero, que las agentes se sientan orgullosas de pertenecer a la corporación; después, que los ciudadanos recobren la confianza en sus policías.

“Por un lado recuperar el orgullo de serlo y, por otro lado, recuperar la confianza de la sociedad en su Policía Vial, que también se ha perdido”, reconoce el director de Planeación y Profesionalización en la Semov, Horacio Villaseñor Manzanedo.

La política de inclusión social tuvo como origen equilibrar la balanza en la asignación de puestos al interior de la Secretaría, pues los cargos operativos eran ocupados por hombres en su mayoría. A la distancia, los resultados y análisis estadísticos han dado a la dependencia una proyección favorable.

Por ejemplo, que nueve de cada 10 mujeres que aspiran a ingresar a la Semov aprueban sus exámenes de control y confianza, contra siete de cada 10 en el caso de los hombres. Por eso, la primera selección —la que reveló esos resultados— fue mixta, aunque con una proyección de siete de cada 10 puestos para las mujeres. La segunda generación ya fue sólo para el sexo femenino.

“En la primera selección buscábamos 200 y no encontramos más que 150. Y en la segunda, 300 y no encontramos más que 200. O sea, no tratamos de llenar por llenar. Estamos buscando a las mejores (…) Estamos tratando de lograr que ellas se sientan orgullosas de ser un policía vial porque saben que son las mejores entre muchas”.

Servando Sepúlveda, titular de la Semov, decidió que un sector de la metrópoli fuera designado específicamente para la operación de estas nuevas oficiales, de tal forma que sea más sencillo medir su desempeño y compararlo con el resto. Así, a finales de año, la dependencia estatal sabrá cómo se comporta el Sector 2: la zona Poniente de Guadalajara y Zapopan, en cuestión de accidentes, sanciones aplicadas y quejas recibidas.

“Cuando nos preguntan si las mujeres no son corruptas, si las mujeres pueden hacer el trabajo, la respuesta es: creemos que sí. Le estamos apostando a eso. Pero hasta que pase un tiempo razonable podremos comprobarlo”, dice Horacio Villaseñor, quien de entrada ya advierte un 30% menos en la recepción de quejas, aunque se trata de información global; de todos los sectores de la ciudad.

PARA SABER

Las edades

En el arranque de la administración, el promedio de edad en los policías viales de Jalisco era de 46 años; sólo el 10% de ellos tenía concluidos sus estudios de preparatoria, según la Semov. Las nuevas generaciones tienen un promedio de 25 años, y la mitad de ellos cuenta con carrera profesional, en tanto que el resto tiene la preparatoria concluida.

Quejas presentadas contra la Policía Vial

Año Quejas 2013 430 2014 614 2015 310 2016 337 2017* 178

* Enero-julio.



HASTA NUEVE MESES EN LOS FILTROS DE INGRESO

Cada aspirante a oficial de Policía debe cubrir cuatro meses obligatorios de preparación en la Academia. Pero antes, debe someterse y aprobar sus exámenes de control y confianza. Una vez que se le entregan los resultados se define si puede o no ingresar a la corporación.

El proceso, informa Horacio Villaseñor, puede durar entre seis y nueve meses. La demora radica en la aplicación de las pruebas de control, dada la alta demanda que hay en el Centro Estatal en el que se aplican. “Ahí es donde es variable. Si nos programan rápido son cuatro meses más uno o dos, pero cuando tienen mucho trabajo pueden durar más”.

En las convocatorias 2016 y 2017, la Semov no entregó apoyos para sus reclutas. “Solamente se quedaron los que pudieron y los que quisieron. Pero desde un principio se nos dijo cómo estaban las cosas”, aclara la oficial Mayra Guadalupe González Montejano. “Y creo que para ser un policía vial, hay que querer ser un policía vial. Todas las que estamos es porque quisimos. Nos esperamos el tiempo que fuera necesario. Sé que vale la pena estar aquí. Se nos ha apoyado muchísimo desde que entramos”.

A María Guadalupe Hernández González, por ejemplo, le apoyó su esposo para mantenerse. Y aunque tuvo momentos de quiebre por cuestiones de ingresos, sí logró terminar el curso. “Entramos y todavía nos siguen capacitando. Hace poquito tuvimos (cursos de) ética y moral, de llenado de folios. Desde que entramos nos siguen capacitando”.



Pero tampoco hay incertidumbre eterna, explica el director de Planeación y Profesionalización, pues desde el primer descarte (que está relacionado con la estatura, el peso, la agudeza visual y las pruebas médicas) ya hay una claridad en el perfil.

Y cuando se le notifica a la Secretaría que las pruebas de confianza están aprobadas, ya sólo es necesario terminar los cursos de preparación policial en la Academia. “Saben que ahí están con un pie adentro. Cuando sucede eso (las pruebas aprobadas), tratamos de que no se nos vayan, aunque eso tampoco quiere decir que no hagan lo que hacen todos”.

NUMERALIA

Triplican cifra

Actualmente hay dos mil plazas existentes para puestos operativos en la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad. Este año, las mujeres representan el 30% de ese total; en el arranque de la administración era el 9.2 por ciento.

La apuesta para el mediano plazo es que ese porcentaje suba al 50% en el estado de fuerza total. Una meta que, consideran, puede cumplirse porque son más las mujeres que aprueban los exámenes de control y confianza (9 de 10) que los hombres (7 de 10).

CLAVES

La estrategia

Empoderamiento. Según la Secretaría de Movilidad, la nueva política de reclutamiento y profesionalización del personal femenino en la Policía Vial es parte de una estrategia de fortalecimiento, pues busca empoderar a la mujer y “provocar una mayor participación ciudadana con criterios de inclusión y respeto a la diversidad”.

Superación. Las pruebas recibidas de aceptación y respeto a las nuevas oficiales son una prueba positiva, dice la dependencia, de que los frenos culturales para aceptar e impulsar el liderazgo femenino pueden caerse, “además de superar el machismo mexicano”.

Méritos. Las oficiales que ocupan un espacio en la Policía Vial de la Semov obtuvieron su puesto por méritos y no por compadrazgos. Grupos de asociaciones civiles acompañaron el proceso de selección para dotar de garantías los filtros de selección.

Equidad. El programa de selección se sustenta en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, norma que está vigente desde el 2006 pero que se reconoce tiene “mínimos avances” y han sido pocas las oficinas públicas que han hecho esfuerzos para cumplirla.

TESTIMONIOS

“La ética se obtiene en casa”

Si bien el modelo de selección, los cursos de instrucción policial impartidos en la Academia y los exámenes de control y confianza garantizan que sean mejores los perfiles que entran a las áreas operativas de la Semov, es la ética de cada persona, y no el género, la que evita que los nuevos elementos sumen casos a la estadística de corrupción.

Porque después de 12 horas de entrenamiento al día durante cuatro meses y una infinidad de pruebas superadas para obtener el rango de oficial en la Policía Vial, un billete con varios dobleces entregado a hurtadillas ni siquiera entra a consideración.

“Siento que es la ética personal. Tú sabes qué debes hacer. Tienes que hacer tu trabajo y se acabó”, cuenta la oficial Mayra Guadalupe González Montejano, quien dejó la labor de hogar para tratar de superarse en el ámbito profesional.

Coincide con ella su compañera Ana Karen Barragán Muñiz. Ella es madre soltera y recibió apoyo de su familia para cuidar a su hijo en tanto se preparaba en la Academia de Policía.

Hoy, ese sacrificio se traduce en un trabajo que disfruta y que no piensa poner en riesgo. “Se supone que nos quedamos las mejores. Hubo muchos filtros; demasiados. Muchos exámenes. Pero al final sí vale la pena porque estás echándole ganas porque quieres el trabajo”.

Las nuevas generaciones de agentes viales, agrega su colega María Guadalupe Hernández González, tienen el compromiso de erradicar la palabra corrupción de cualquier frase en la que se mencione a la Policía Vial. Y no por el hecho de ser mujeres, sino oficiales.

“De dejar a un lado ese estereotipo de corrupción, porque somos una sociedad que necesita ver otra realidad: tenemos el compromiso de trabajar como debe ser, aunque también depende de la cultura vial, porque hay quienes no acatan las reglas”.

A ninguna de ellas la han tratado de sobornar. Ni siquiera salen a la calle pensando en un escenario así. Es parte de su formación. Pero todas saben que su reacción ante un hecho así sería, de inmediato, una negativa rotunda. “Tampoco hemos sabido de compañeras que hayan pasado por algo así”.

VOZ DEL LECTOR

“El problema está en los mandos”

Si la cabeza está mal, el cuerpo entero responderá de igual forma. Es una de las conclusiones a las que llegan los lectores de esta casa editorial en un sondeo realizado a través de la red social Facebook.

En total, 263 personas respondieron a la pregunta: ¿Cambiar el perfil del Policía Vial, integrando a mujeres, ayuda a reducir la corrupción?, y aunque hay opiniones encontradas, una constante en las respuestas está en la necesidad de revisar los perfiles de los mandos.

“Si un mando pone mano dura y no acepta mochadas, los de abajo se cuadran”, expone Alex Figueroa. Y con él coincide Roberto Cabadas, quien afirma haber detectado un buen trabajo en términos generales por parte de las oficiales, pero para corromperse “también depende de que sus superiores no las obliguen a cumplir cuotas”.

Otra opinión similar es la de Gabriel Guerrero, quien afirma que la operación en la Semov continúa igual. “Sigue siendo lo mismo, no va a cambiar nada si los jefes de arriba no cambian, mientras los de arriba sigan pidiendo su cuota, los de abajo sean hombres o mujeres no tendrán opción”.

