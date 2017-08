Aficionados confían en inocencia de Rafael Márquez

Seguidores del Atlas y del Káiser esperan que este asunto se resuelva pronto a favor del michoacano

GUADALAJARA, JALISCO (13/AGO/2017).- Por la figura que ha representado para el fútbol mexicano y el internacional, los aficionados del Atlas confían en que Rafael Márquez no tiene nexos con el narcotráfico, de lo cual lo señaló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y, ahora, lo investiga la Procuraduría General de la República (PGR) en su Delegación Jalisco.

“Yo creo que es inocente, porque no tiene ninguna necesidad de andar en malos pasos, probablemente lo invitaron a algún negocio y él entró de buena fe, sin saber que se estaba metiendo con ese tipo de gente. Para mí, es inocente”, comentó Raúl.

“Como aficionado, a mí me gustaría que se librara de todo ese problema en el que está involucrado, porque sé que es inocente”, dijo Luis Alberto Rivera.

En cuanto al apoyo que ha mostrado el Club Atlas hacia el jugador, algunos no lo ven con buenos ojos, como Andrea Rodríguez, quien subrayó: “es algo personal, no se tiene que meter el Club, una cosa es su trabajo y otra cosa es él”.

Esto, lo dijeron luego de la misa que fue ofrecida en la Catedral Metropolitana, con motivo del 101 aniversario de la fundación del Club Atlas, a la cual asistieron aficionados, jugadores de fuerzas básicas y directivos.

En cuanto a su postura, Miguel Ángel Fong, presidente de Club Atlas, dijo: “‘Rafa Márquez’ es un jugador que emerge de las fuerzas básicas del Atlas, que tiene un gran aprecio de toda la afición, de toda la directiva y de todo el Club. Es un gran referente del futbol nacional y del internacional, por lo que pedimos a Dios que salga adelante de esta situación. Yo no podría decir si es inocente o no, porque no soy juez, pero estamos orando”.

Desde que el pasado miércoles Rafael Márquez fue señalado por presunto lavado de dinero para el narcotráfico, las muestras de apoyo han sido múltiples. Entre ellas, la de este viernes, cuando, en el juego contra el América, todos los jugadores del Atlas lucieron en el campo la camisa del equipo con el número de ‘Rafa’ Márquez.

EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN