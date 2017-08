Lemus condena linchamiento mediático contra Márquez

El edil zapopano declaró que le parece muy injusto que personajes como él sean juzgados por un caso como éste

GUADALAJARA, JALISCO (11/AGO/2017).- El alcalde de Zapopan Pablo Lemus lamentó el linchamiento mediático contra el jugador Rafael Márquez luego de que su nombre fuera vinculado al criminal Raúl Florez Hernández.

El edil zapopano declaró que le parece muy injusto que personajes como Rafael Márquez sea juzgado por la sociedad por este caso. "Hasta el miércoles por la mañana, era un ídolo en todo México, todo mundo lo admiraba y quería sacarse fotos con él; ahora resulta que todo mundo quiere culparlo de algo que ni siquiera ha sido procesado".

De esta manera instó a iniciar con la presunción de inocencia. Además, llamó a ser respetuosos con la familia del futbolista y así mismo a evitar una actitud hipócrita.

"No solamente es el buen nombre a su persona sino también la afectación a su familia", recordó. También añadió que en México no hay denuncias contra él ni contra el cantante Julión Álvarez.

Por otro lado, aseguró que su administración no ha tenido relación con las empresas mencionadas por el Departamento de Tesoro. Sin embargo, el acalde reconoció que su administración tuvo acercamientos con Rafael Márquez para que su Fundación trabajara a favor de los niños zapopanos.

Dejó claro que, aunque no llegaron a concretar nada, platicó con el jugador del Atlas sobre las posibilidades de crear un proyecto similar al que se llevó a cabo en Tonalá. "Platicamos, le ofrecimos un par de posibilidades en algunos espacios deportivos, estaba en proceso de diagnóstico, pero lamentablemente nunca se cerró":

Lemus Navarro añadió que tiene una relación personal con la estrella de la Selección Mexicana. "Me parece que los amigos no se niegan, sería cobarde sacar las manos y decir que no lo conozco", y destacó que es una gran persona y le parece injusto que se vea en esta situación.

"Honestamente yo tengo muchas dudas de lo que presentó el Departamento del Tesoro"; concluyó.