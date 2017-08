Por dirigida, rechazan compra de cámaras para Policía tapatía

Los representantes de las cúpulas empresariales además rechazan la compra al considerar que los requerimientos de la corporación contenían errores

GUADALAJARA, JALISCO (11/AGO/2017).- Con tres votos en contra de industriales y dos a favor de funcionarios, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Guadalajara rechazó la compra de cámaras de solapa para la Policía tapatía.

En la licitación se planteaba adquirir 450 cámaras, 20 estaciones de trabajo y un servidor por ocho millones 322 mil pesos de Fortaseg. Participaron tres empresas, Corporativo Global Fortune, Xerologix, y Groundbreaking Technologies. Se decidió adjudicar la compra a esta última a pesar de que la propuesta de Xerologix también era solvente.

Sin embargo, los representantes de las cúpulas empresariales rechazaron la compra al considerar que estaba dirigida y que los requerimientos de la corporación tapatía contenían errores.

“La ficha técnica que solicitaron es exactamente igual a la de la empresa a la que quieren darle la licitación. Como empresario sabemos que cuando tienes un producto y te piden que le cambies algo es por una situación que está tratando de favorecer a una empresa porque todas son diferentes pero como integral las dos funcionan porque ya están en otros procesos y en otros lugares”, indicó Édgar Alejandro Flores Rodríguez, del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios.

“Yo casi les aseguro que no existen dos cámaras que tengan exactamente las mismas condiciones que ustedes están pidiendo y que no sea a la que están dando el gane de la licitación. En el tema técnico no se puede, no hay manera por las patentes. Tendrían que haber puesto rangos y no pusieron eso, hicieron un copy paste exacto de esa cámara”.

Por su parte, Omar Palafox Sáenz representante del Consejo Agropecuario de Jalisco indicó que la propuesta ganadora es al menos 30% más costosa que la presentada por Xerologix.

“Tendríamos que estar seguros que una inversión de esa magnitud, estamos hablando que con el mismo dinero comprarían 600 cámaras con la otra empresa. Tendrían a más elementos equipados, una mayor cobertura”.

Al ser rechazada la propuesta, se deberá lanzar nuevamente la licitación.

En la sesión también se aprobó la adjudicación, entre otras, por 11 millones 462 mil pesos de recursos de Fortaseg a la empresa Acceso Desarrollo Local por la prestación de servicios profesionales para un proyecto especial de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS