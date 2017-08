Aristóteles pide respetar presunción de inocencia de Rafa Márquez

El gobernador de Jalisco dijo que no se pueden señalar culpables hasta que no exista una investigación a fondo

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2017).- Tanto el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, pidieron respetar la presunción de inocencia del futbolista Rafael Márquez ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que lo vinculan al narcotráfico.

El mandatario estatal dijo que no se pueden señalar culpables hasta que no exista una investigación a fondo, pero reconoció que señalamientos de este tipo obligan a las autoridades a hacer una revisión profunda del sistema financiero del país, pues es el lavado de dinero lo que incentiva las actividades ilícitas.

Por su parte, Pablo Lemus, edil de Zapopan, reconoció su amistad con el futbolista y dijo que no cree en las acusaciones de las autoridades estadounidenses. Pidió no linchar mediáticamente a Márquez y recordó que además de tener una carrera ejemplar como deportista, el jugador del Atlas no tiene ningún señalamiento en el país.