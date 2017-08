En 15 días iniciará construcción de Parque Zapopan Central

El alcalde Pablo Lemus anunció que se aprobó la licitación para la primera etapa de edificación

ZAPOPAN, JALISCO (10/AGO/2017).- Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, anunció que en dos semanas podrían iniciar con la construcción del Parque Zapopan Central luego de que se aprobara la licitación para la primera etapa de edificación, que costará 531 millones de pesos.



"Incluye el inició de los trabajos, que los estamos proyectando para 15 días entrar manos a la obra con este gran proyecto urbanístico", indicó el presidente municipal.



Lemus Navarro mencionó que esta licitación corresponde sólo para el edificio y una parte del parque. Sobre si moverán la presidencia a las nuevas instalaciones, mencionó que aún no lo han definido. "Es un tema que tenemos que ver con los vecinos, con los urbanistas. Todavía se van a discutir muchas cosas, como los espacios deportivos que tendrá".



El pasado 8 de agosto la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública aprobó por unanimidad fallo para edificación del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), el cual se ubicará en el predio que donde se edificará el Parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac.



La empresa Constructora San Sebastián, S.A. de C.V. en asociación con participación con Verde Vallarta, S.A. de C.V. fue la elegida para la edificación del CISZ, que costará 531 millones. Originalmente se había dicho que el inmueble costaría 497 millones de pesos.



David Zamora Bueno, titular de Obras Públicas de Zapopan, informó en ese entonces que para dar suficiencia presupuestal a la obra la Tesorería realizará un préstamo de 100 millones de pesos al fideicomiso que se conformará para desarrollar dicho proyecto, el cual quedará instalado la próxima semana en la Comisión Edilicia de Hacienda.



Esto en lo que obtener recursos por más de 700 millones de pesos derivados de la venta de siete predios que se desincorporaron del municipio y que servirán para costear la construcción.



Explicó que los recursos provenientes del préstamo antes mencionado se regresarán a las arcas municipales una vez que se realice la venta de los predios.



Recalca apoyo a Rafael Márquez



Pablo Lemus Navarro, alcalde zapopano, recalcó que apoya al futbolista Rafael Márquez pese a que este fue vinculado por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de Estados Unidos a una red de lavado de dinero del narcotraficante Raúl Flores Hernández.



"Los amigos no se niegan, me parecería cobarde en este momento decir que yo no lo conozco. Dejar claro que no debemos de hacer un linchamiento público, me parece injusto para personajes como Rafa Márquez, hasta el día de ayer en la mañana era un ídolo en todo México, todo mundo lo admiraba y ahora resulta que todo mundo quiere culparlo de algo que no ha sido procesado", subrayó.



El presidente municipal dijo que se debe iniciar la presunción de inocencia. "No solamente es el buen nombre de una persona sino la aceptación, pediría no hacer un linchamiento público y ser muy respetuosos con Rafa y su familia".



