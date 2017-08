Líder de calandrieros rechazan carruajes eléctricos

Afirman que están inconformes con el modelo de comodato con el que pretenden ''prestarles'' los vehículos

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2017).- Al considerar que fueron engañados, la Unión de Conductores de Carruajes de Alquiler rechazó el nuevo prototipo de motocalandrias eléctricas. Rafael Méndez Barajas, líder de la asociación, afirmó que están inconformes con el modelo de comodato con el que pretenden "prestarles" los vehículos.



Este miércoles, el Ayuntamiento de Guadalajara presentó el modelo definitivo de las motocalandrias tras un año de trabajar el proyecto. Se trata de 55 vehículos con motor eléctrico que el municipio recibirá como donativo de la empresa Kadled y que a su vez entregarán en comodato por 99 años a los calandrieros.



"Cuando esto se inició ellos prometieron que los iban a dar los vehículos en donación para todos con tal de que nosotros hiciéramos el cambio y que nos dejaran de atacar, no es porque nosotros queramos dejar los caballos. Se sacaron de la manga el comodato y los dueños serían ellos", señaló.



"No se vale ¿cómo voy a entregar mi propiedad a terceras personas para que hagan conmigo lo que ellas quieran? Están mal".



La Unión de Conductores de Carruajes de Alquiler agrupa a 87 calandrieros, de los cuales 39 son dueños. Indicó no quieren el nuevo vehículo pues señaló que ellos buscan seguir con la tradición de los caballos. Indicó además que el documento que exhibió ayer el presidente municipal es una mera lista de asistencia que sí firmaron pero acusó a la directora de Gestión Integral de los Derechos de los Animales Merilyn Gómez Pozos de luego agregar que estaban de acuerdo con el nuevo modelo.



"Estamos en la postura de seguir tal y como estamos, de hacerle ver a la ciudadanía que no hay ningún maltrato animal y de explicarles que a veces hay algunos animales flacos porque son los que acabamos de comprar para que no se diga que así los traemos siempre".



El líder de los calandrieros recordó que ellos trabajan de cerca con el médico veterinario Rubén Anguiano Estrella, especialista en equinos, y con asociaciones de veterinarios quienes certifican que sus animales están en buenas condiciones. Consideró que las acusaciones de maltrato animal surgen de la ignorancia y el desconocimiento.



"Insisten en manchar nuestra imagen para tratar de hacer un negocio para ellos, no por un beneficio para los animales y mucho menos para nosotros".



Aclaró que Pedro Aguilar ya no los representa pues fue destituido como líder de la Unión de Conductores de Carruajes de Alquiler.

