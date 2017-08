Usuarios de transporte, desorientados por cierre en Ávila Camacho

Tapatíos se dijeron confundidos por el cierre, que provocó retrasos a más de uno

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- Este miércoles amaneció cerrada totalmente la circulación en el cruce de Avenida Ávila Camacho y Calzada del Federalismo (entre las calles Chiapas y Tabasco), ante lo cual hubo usuarios de transporte público y automovilistas desorientados en busca de las paradas del camión para abordar y de vías alternas que los condujeran a sus destinos.



Jessica bajó del Tren Ligero como siempre, sin embargo, para transbordar, la parada del transporte público en las cercanías del cruce de Ávila Camacho y Federalismo no funciona por la restricción al tránsito en el punto, de manera que avanzó hasta Enrique Díaz de León para tomar un camión de la ruta 631.



En este primer día del cierre total de Ávila Camacho el retraso es de alrededor de 15 minutos para la joven, quien lamentó que no llegará a tiempo a su trabajo y señaló: "No hay información sobre esto, entonces uno no agarra su tiempo".



"No sabía del cierre, para la próxima voy a tomar un poquito más de tiempo porque sí es caminar varias cuadras y aparte la gente se junta en la parada porque tampoco sabía. Vamos a perder más tiempo".



Por su parte, la señora María Teresa llegó también a la parada de Ávila Camacho y Enrique Díaz de León, ya que en otro paradero ubicado hacia el templo de San Ignacio de Loyola el camión de la ruta 25 no se detuvo para que ella y su acompañante realizaran el ascenso.



"No sé exactamente por dónde pasan los camiones, es mucha complicación. Estamos esperando la ruta 25", dijo.



En la zona se observó por la mañana a personal de socialización del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) entregando volantes, con información sobre las vías alternas para autos particulares y camiones del transporte público (14 rutas son desviadas).



Por su parte, automovilistas que circulan por el área mencionaron que desconocían la restricción total en Ávila Camacho y Federalismo.



"Todavía ayer estuvo abierto, trabajo aquí a dos cuadritas y pues como puedes ver hay varios carros que no se han dado cuenta; no hay quién les diga que está cerrado totalmente", indicó Eduardo Ibarra.



Hay conductores que detienen su automóvil para consultar a bandereros o a elementos de la Policía Vial sobre las rutas alternas que pueden utilizar para llegar a su destino.



El cierre vial se aplica para continuar con la construcción de la estación Federalismo de la Línea 3 del Tren Ligero.



La restricción al tránsito durará entre dos y tres meses de acuerdo a Siteur.



