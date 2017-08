No puede ser el PRI el que lleve al país al retroceso: Gobernador

Aristóteles Sandoval inaugura en Guadalajara la Mesa Nacional de Visión de Futuro del PRI

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- Al inaugurar la Mesa Nacional de Visión de Futuro, el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, subrayó que no puede ser el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que lleve a México en retroceso.



"Lo hemos visto a nivel internacional, como en Estados Unidos, que han acabado con lo poco que tenían de capital político. Por eso, no puede ser nuestro partido el que ceda la nación a intereses que puedan llevarnos a una regresión o a una pérdida de rumbo".



Resaltó que se debe reconocer la pérdida de credibilidad que han sufrido todos los partidos políticos y que, por eso, la ciudadanía no los puede ver lejanos a ella.



"Debemos impulsar la eliminación de los privilegios. Aquí en Jalisco trabajamos para quitarle los privilegios a los políticos, decidimos quitarle el fuero a quienes nos gobiernan, porque debemos ser iguales que los ciudadanos".



Para finalizar su discurso, dijo que el PRI debe radicalizar posturas, para hacer cosas distintas. "Si venimos a hablar más de lo mismo, podemos ver resultados que nos puedan afectar en la próxima elección".



Las mesas de trabajo del PRI, como ésta, se realizan en varios estados el país, previas a la Asamblea Nacional, que se llevará a cabo este sábado 12 de agosto.



EL INFORMADOR/ELIZABETH MONDRAGÓN