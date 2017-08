Industriales denuncian construcciones alrededor de Presa El Ahogado

Señalan que ocasionarían inundaciones por falta de regulación de las aguas de lluvia

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- Nuevas construcciones, entre ellas una gasolinera y varios negocios, están invadiendo ilegalmente la zona cercana a la Presa El Ahogado, lo que ocasionaría inundaciones en el futuro por la falta de regulación de las aguas de lluvia, aseguró el titular de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), Raúl Güitrón Robles.

A pesar de que se prometió vigilancia federal y de los municipios de El Salto y Tlajomulco, la zona se ha invadido de manera "artera" según Güitrón, y esto hará que en los próximos años "no exista un sistema hídrico que capte las aguas de lluvia y se vayan directamente a la cuenca del Ahogado", aseguró.

Respecto a las inversiones en obras para reducir las inundaciones en temporada de lluvias, en las zonas aledañas al corredor industrial de El Salto, Güitrón comentó que todavía no se ha hecho nada en concreto, "solo proyectos". Ante el riesgo de que no solo empresas, sino población civil, se inunde, se necesitará una inversión superior a los 300 millones de pesos que se han venido solicitando en los años más recientes.

"Ya tuvimos reuniones con la Comisión Estatal del Agua y hemos involucrado al delegado estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El problema no va a ser solo de las empresas, sino la población civil, hay varios asentamientos de Infonavit en la zona, donde el agua no reconoce si es empresa o población", comentó Güitrón.

De acuerdo a datos de la AISAC, proporcionados en marzo pasado, las lluvias del 2016 dejaron pérdidas por 20 millones de pesos a las empresas del corredor industrial de El Salto. No se tienen reportes de las afectaciones de este año hasta el momento.



Al no tener el recurso, se mantiene la incertidumbre para que nuevos corporativos inviertan en la zona, aseguró Güitrón. La inversión se ampliaría del corredor industrial donde se ubican la mayoría de las 80 empresas afiliadas a AISAC, hacia el fraccionamiento Azucena, y la zona donde se ubican las empresas Wal-Mart y Alen.



Respecto al tratamiento de desechos, la AISAC asegura que el 60 por ciento de las empresas afiliadas al organismo tienen plantas tratadoras de agua propias. Del resto, no se tienen reportes de violaciones en esta materia. "Nosotros hemos estado pugnando porque todas las empresas cumplan con la normatividad establecida en la descarga en cuerpos federales", aseveró Güitrón Robles.

EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS