Sergio Kurt Schmidt se ampara para no ser citado a declarar

El presunto operador financiero del Cártel Nueva Generación obtiene un recurso a su favor

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- El presunto operador financiero del Cártel Nueva Generación, Sergio Kurt Schmidt, obtuvo un amparo para evitar que la Fiscalía General Estado (FGE) no lo llame a declarar en el caso de las "tienditas" de Puente Grande.

De acuerdo con la información de Milenio, los abogados de Schmidt interpusieron un juico de amparo indirecto y el pasado lunes les fue otorgada la suspensión contra "orden de comparecencia o presentación para que el indicado desahogue diligecias en la averiguación previa":

El amparo también aplicaría contra cualquier orden de aprehensión, salvo que ésta obedezca a un caso urgente y grave, según el delito por el que se le acuse.

El recién excarcelado tuvo que pagar una fianza de cinco mil pesos para garantizar la suspensión.

La semana pasada, "La Pistola" quedó en libertad luego de que un juez le absolviera de los cargos que enfrentaba. Entonces, el fiscal Eduardo Almaguer aseguró que el presunto delincuente no fue exonerado y que la investigación en su contra, llevada por la PGR, se mantenía abierta.

"Él no fue exonerado, es decir no hubo una resolución del Juez a cargo del proceso donde dijera que él no era culpable de los delitos que le imputaban, él alcanza su libertad toda vez de que se resuelve a través de amparos que él había promovido que hubo violación a algunas al debido procedimiento como hoy se dice pomposamente y en ese sentido le otorgan la libertad", dijo.